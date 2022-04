Shell perdería US$ 5.000 M por la salida de Rusia

El rango de sobrecostos esperados que Shell proporcionó el jueves 07/04, de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones, también incluye otros impactos en cadena estimados de abandonar sus operaciones rusas: contratos impagos y otras pérdidas crediticias.

Además, la decisión de Shell anunciada el 08/03 de detener todas las compras al contado de crudo ruso y eliminar gradualmente su comercialización y otras operaciones vinculadas a Rusia.

Shell dijo en ese momento que tenía alrededor de US$ 400 millones en activos vinculados a esas actividades. Los activos de Shell en Rusia se mantuvieron como No Corrientes, tal como si fuesen inversiones a largo plazo que no se convertían fácilmente en efectivo. Fue una manera de intentar diferir el impacto, esperando una normalización posterior del negocio. Pero ahora todo eso se descalabró.

El otro lado

Más allá del impacto de la salida de Rusia, Shell dijo que espera reportar sólidas ganancias en el 1er. trimestre en su gran negocio de gas natural licuado, así como en el comercio de petróleo y gas: la guerra ha provocado un aumento de los precios que puede compensar las pérdidas.

De todos modos, una mayor volatilidad en los precios de las materias primas generará alrededor de US$ 7.000 millones en salidas de efectivo vinculadas al inventario y otros costos.

The Wall Street Journal:

En la industria de las materias primas, los cambios en los precios provocados por envíos interrumpidos e incertidumbres en el suministro han hecho que mantener activos sea más costoso para las empresas que comercializan todo, desde petróleo y granos hasta gas natural y metales.

El analista de RBC Capital Markets, Biraj Borkhataria, dijo que las estimaciones comerciales generales de GNL y productos derivados del petróleo eran positivas, y que la unidad de productos químicos de Shell, que produce solventes e ingredientes plásticos para clientes industriales, parecía estar en camino de superar las estimaciones.

Las ganancias del 1er. trimestre de Shell desglosarán, por 1ra. vez, las ganancias de su negocio de energía renovable, que ya no estará envuelto en el segmento de negocios de gas integrado. El cambio en los segmentos de informes refleja un mayor enfoque en la energía con bajas emisiones de carbono por parte de los inversores y las empresas de toda la industria.

Shell y BP estuvieron a la vanguardia, por presión del 1er. ministro Boris Johnson, de lo que se convirtió en una ola de grandes empresas occidentales que cortaron los lazos con Rusia en medio de la creciente condena internacional de la guerra y el aumento de las sanciones occidentales.

Otra vez WSJ:

Para las grandes compañías petroleras, las rápidas decisiones de salir de Rusia terminaron con relaciones construidas durante décadas, destruyendo colaboraciones sin un camino claro para que las compañías recuperen miles de millones de dólares en inversiones. Los analistas e inversores dicen que tienen pocas opciones para vender activos, ya que las sanciones occidentales contra Rusia dificultan la búsqueda de compradores.

También la estadounidense Exxon Mobil Corp. informó el 01/03 que cerraría la producción en un enorme proyecto de petróleo y gas que opera en la isla Sakhalin, en el Lejano Oriente de Rusia.

