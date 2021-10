¡Pum! Los jueces federales estaban 'en la joda'

Los jueces Lewis, Norgle y Siragusa integran un listado de 61 jueces que no solo poseían acciones de empresas que eran litigantes en sus salas de desempeño sino que las cuentas de los jueces o sus familias se intercambiaron acciones a medida que avanzaban las demandas, encontró la investigación del Journal. Casi la mitad de los jueces informaron más de un intercambio mientras un caso estaba en curso.

Las leyes federales y las reglas de ética dicen que los jueces deben recusarse si ellos, su cónyuge o cualquier hijo menor poseen incluso una sola acción de una empresa que sea demandante o demandada en un caso ante ellos.

Falsa excusa

Algunos jueces, cuando fueron contactados por el Journal, y dijeron que ellos no sabían que los agentes bursátiles o asesores de inversiones que administraban sus cuentas negociaban acciones de las empresas durante los casos.

Esto es muy discutible. En especial porque la ley federal requiere que los jueces se informen sobre sus intereses financieros y hagan un esfuerzo razonable para hacer lo mismo con su cónyuge y sus hijos.

Otros jueces dijeron que no actualizaron sus “listas de recusación” —los casos en los que deberían excusarse— en medio de las audiencias de los casos.

Los tribunales federales utilizan un software para identificar esas necesidades, pero el software no puede detectar las acciones que compran los jueces a menos que los jueces actualicen sus listas de conflictos.

Sin embargo, esta infracción "sólo puede suceder si el juez es imprudentemente indiferente a las reglas de conflicto de intereses en el estatuto y los Cánones de Ética", dijo Arthur Hellman, especialista en Ética y profesor de Derecho en la Universidad de Pittsburgh.

Un caso curioso

El juez Walter Rice escuchaba un caso que involucraba a International Paper Co., en días cuando su formulario de divulgación financiera demuestra que vendió acciones de la compañía en diciembre de 2015 y obtuvo una ganancia de entre US$ 15.001 y US$ 50.000.

El caso trató sobre los costos de limpieza de International Paper y otras compañías que operaban una fábrica en Dayton, Ohio. Durante el caso, cuyo fallo está pendiente, el juez Rice, designado por el ex presidente Jimmy Carter, ha emitido fallos tanto favorables como desfavorables para International Paper.

Luego de ser contactado por el Diario, Rice informó a las partes del caso sobre la aparición del conflicto. “Con toda sinceridad, soy negligente en verificar esto tan a fondo como debería”, les confesó.

El juez Rice dijo que sus acciones estaban en una cuenta cuyo gerente "puede comprar o vender sin mi permiso" y que no sabía que poseía acciones de International Paper, probablemente porque no estaba leyendo las declaraciones.

El juez Rice dijo que entregó sus acciones restantes a 5 organizaciones benéficas. International Paper no aparece en sus formularios de rendimiento de cuentas posteriores.

Advertencia

La Oficina Administrativa de los Tribunales de USA advirtió a los jueces el miércoles 13/10 que deben mantenerse informados sobre sus finanzas y mantener listas actualizadas acerca de cuáles son sus límites.

En respuesta a la investigación del WSJ, los legisladores están proponiendo cambios de gran alcance.

Un proyecto de ley que está redactando el presidente de la Comisión de Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (Demócrata - Nueva York) y el representante Hank Johnson (Demócrata - Georgia), exigiría que los jueces reporten las transacciones financieras, incluyendo las transacciones de acciones durante los últimos 90 días.

Los jueces también tendrían que publicar sus divulgaciones financieras en una base de datos con capacidad de búsqueda, y habría sanciones civiles por violaciones de recusación.

2 casos más

La jueza Lewis, propietaria de acciones de Walmart, informó de 5 compras de acciones en un lapso de 6 días mientras presidía una demanda contra la compañía en agosto de 2017.

Walmart y el demandante, un ex empleado que buscaba un resarcimiento por discapacidad a corto plazo, le dijeron al juez a principios de agosto de 2017 que estaban explorando un acuerdo. El juez Lewis extendió los plazos de la corte para darles tiempo para resolver el asunto.

Su formulario de declaración financiera registró 5 compras de 3 cuentas diferentes en rápida sucesión:

25/08,

29/08, y

30/08, el día en que el juez Lewis desestimó el caso.

En ese momento, su cuenta de jubilación y un fideicomiso tenían cada uno hasta US$ 15.000 en acciones de Walmart, y otro fideicomiso tenía un valor de US$ 15.001 a US$ 50.000, muestra su formulario de divulgación.

Lewis, quien reside en Columbia, Carolina del Sur, propuesta por el ex presidente Barack Obama. Una carta a las partes que envió el secretario del juzgado invitó a las partes a opinar y dijo que un juez diferente consideraría cualquier respuesta que presentaran. Las partes no respondieron antes de la fecha límite del 09/08 que establecía la carta.

El formulario de divulgación financiera de 2010 del juez Norgle muestra 11 compras o ventas de acciones de Pfizer mientras supervisaba una demanda contra la compañía farmacéutica.

Antes de la demanda, adquirió acciones de Pfizer el 3 de febrero de 2010 e hizo 3 compras más pequeñas ese mismo mes, la última el 17/02/2019.

Menos de 1 semana después, se asignó al juez Norgle para escuchar una demanda alegando que Pfizer comercializó falsamente una patente vencida en el empaque de productos Advil.

El juez Norgle rechazó la moción de Pfizer de desestimar el caso a principios de 2011 y, en mayo aceptó la moción de Pfizer de transferir el caso a la corte federal de Nueva Jersey.

El juez Norgle, promovido por Ronald Reagan en Chicago, envió a las partes de la demanda, vía un secretario de la Corte, un aviso en octubre de 2021 diciendo que la propiedad de acciones del juez no afectó sus decisiones pero les reconoció que debería haberse recusado. Las partes no respondieron.

fallo-judicial.jpg Jueces y recusaciones / excusaciones por colisión de intereses: un tema muy delicado.

Poca ética

Los legisladores establecieron que la excusación en casos complejos y multidistritales en los que hubiera un interés financiero descalificante, podría no ser evidente para un juez hasta que se haya iniciado el litigio, lo que hace que la recusación sea disruptiva y costosa para los litigantes, según un informe del Comité Judicial de la Cámara sobre el proyecto de ley.

El Código de Conducta para jueces de USA no establece tal condición. Y el Comité de Ética del Poder Judicial federal dijo en una opinión consultiva, publicada en 1981 y posteriormente actualizada, que un juez puede vender una acción y continuar presidiendo sin importar cuánto o poco tiempo haya dedicado el juez al caso.

Stephen Gillers, especialista en Ética Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que un juez está obligado por ambos documentos, "por lo que los controles más restrictivos".

Los tribunales federales parecen divididos sobre cuándo la desinversión soluciona un conflicto.

Algunos tribunales de distrito han dicho que el Congreso nunca tuvo la intención de frenar la práctica de que los jueces se deshagan de los intereses financieros descalificadores al comienzo de un caso para solucionar un conflicto.

La Corte de Apelaciones del 5to. Circuito dijo que los jueces pueden permanecer en un caso solo si ya le han dedicado un tiempo considerable.

Los mismos jueces parecen estar en desacuerdo sobre si está bien vender todas las acciones y permanecer en un caso:

4 que poseían acciones de empresas que estaban en sus tribunales dijeron al Journal que no creían haber violado las reglas de recusación, ya que se habían despojado de las acciones.

Otros 12 jueces también se deshicieron de sus acciones en conflicto mientras los casos ya estaban en curso, pero estos jueces dijeron más tarde en documentos judiciales que deberían haber abandonado las causas. Las declaraciones llegaron desde secretarios judiciales después de que el Journal los contactara.

Apenas 1 juez mencionó las ventas de acciones realizadas durante los casos.