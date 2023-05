"Peligro y volatilidad": La transición a la que entramos, según Carlos Melconian

"No hay una medida hoy que determine algo", y dijo que "son medidas para ir para adelante, para seguir nadando". Sin embargo, aseguró que "es impracticable la dolarización" "No hay una medida hoy que determine algo", y dijo que "son medidas para ir para adelante, para seguir nadando". Sin embargo, aseguró que "es impracticable la dolarización"

sergio massa.jpg "Hasta agosto hay una transición de dominancia económica y la persona que lo tiene más claro en el Gobierno es el ministro de Economía", Sergio Massa, analizó el economista Carlos Melconian.

FMI

En relación a la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelante el envío de remesas, el ex titular del Banco de la Nación Argentina aseguró que "eso es un problema de Massa y del FMI" y consideró que "adelantar no tiene ningún sentido".

"Es sólo mostrar que en vez de tener un ministro de Economía que lo miraban y decían '¿Este quién es?', ahora tenés uno al que reciben en Washington", y dijo que "no cambia nada", ya que "si te dan la plata de verdad y te la dejan vender sin programa dura poco, no es recomendable".

"No me prendo a la simplificación de que esto es solo por la política, siempre es un conjunto de cosas" y señaló que "está lleno de ejemplos de buena política que no funcionan por la economía y hay buenos programas económicos que no funcionan bajo el paraguas político".

