"Para bajar inflación hay que salir del cepo cambiario artesanalmente y tomar medidas cada semana"

redrado.jpg Martín Redrado opinó sobre el blanqueo y el cepo cambiario

Martín Redrado pidió la coexistencia de monedas tras el blanqueo

“Es importante que, tras la exteriorización del dinero, en el corto plazo convivan las dos monedas. Concretamente, que la gente tenga la certeza que los dólares que reingresa a Argentina no los tendrá que dejar en el banco. Que sepa que con ese dinero podrá comprar casas, máquinas o autos”.

El destacado economista explicó:

Hay que desterrar los fantasmas para que un blanqueo que es ilimitado, no tiene techo, entusiasme a muchos porque el erario público necesita esos dólares.

Finalmente, reconoció: “ no hablo con el presidente Milei, no le llevo propuestas y tampoco me han convocado desde el gobierno nacional”.