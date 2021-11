Omicron: Goldman Sachs descarta mayores riesgos

El-Indice-de-Wall-Street-tendio-a-la-baja.jpg Para Goldman Sachs, la cepa Omicron, puede no representar un riesgo significativo

En el día de ayer, la presidente de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, declaró que la evidencia recolectada hasta el momento sobre la nueva cepa de coronavirus denominada Omicron se "presenta [como] una enfermedad leve con síntomas como dolor muscular y cansancio durante uno o dos días en que uno no se siente bien. Hasta el momento, hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto ni del olfato. Es posible que tengan una tos leve. No hay síntomas prominentes. De los infectados, algunos están siendo tratados actualmente en casa.".