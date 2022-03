Objetivo de la OTAN: Default financiero de Rusia

Resultaba previsible que un país de economía mediana -Urgente24 la comparó con la economía de España, otros recordaron que es menor a la de Corea del Sur- no debía ir a un enfrentamiento directo con los miembros de la OTAN, porque no se trataba de Ucrania sino de algo más. La experiencia en Siria, en especial las acciones puntuales de Israel contra sus enemigos, era muy importante para Rusia, si de 'desnazificación' se trataba. Sin embargo, Vladímir Putin presiono el boton y aquí estamos: aumento de las tasas de interés, deterioro del rublo, sanciones a empresas rusas en Occidente, salida de empresas de Occidente de Rusia, riesgo de iliquidez, etc. etc.