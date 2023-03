No es sólo Credit Suisse, hay más bancos en riesgo

En consecuencia, CS se ha consolidado como el eslabón más débil de los bancos europeos globalmente sistémicos. Es un eslabón débil un poco extraño, porque tenía mucho capital y mucha liquidez. No es el único banco con baja rentabilidad y ni siquiera es el único que tuvo salidas de depósitos en el cuarto trimestre. Y ciertamente no es el único banco que enfrenta escándalos a lo largo de los años. Es, sin embargo, el que tuvo todas estas debilidades en el peor momento posible.

¿Cuáles eran las opciones para detener la hemorragia? Las autoridades suizas no tenían realmente otra opción. En última instancia, los propios clientes de Credit Suisse decidieron su destino, no los inversores. Se habían decidido y retiraron los fondos. Fusionarse con UBS es una solución obvia que estaba en la mente de todos. Tal vez las autoridades suizas sean criticadas porque, según los informes, no hicieron más para abrir la guerra de ofertas a los jugadores no suizos, pero ¿realmente podemos culparlos? ¿Alguien puede recordar una quiebra bancaria resuelta en un fin de semana con un caballero blanco extranjero? ¿Cuáles eran las opciones para detener la hemorragia? Las autoridades suizas no tenían realmente otra opción. En última instancia, los propios clientes de Credit Suisse decidieron su destino, no los inversores. Se habían decidido y retiraron los fondos. Fusionarse con UBS es una solución obvia que estaba en la mente de todos. Tal vez las autoridades suizas sean criticadas porque, según los informes, no hicieron más para abrir la guerra de ofertas a los jugadores no suizos, pero ¿realmente podemos culparlos? ¿Alguien puede recordar una quiebra bancaria resuelta en un fin de semana con un caballero blanco extranjero?

Es por eso que UBS ha estado en una posición negociadora muy fuerte. La gente discutirá sobre la posibilidad de pérdidas judiciales, más préstamos incobrables o el costo de liquidar el banco de inversión de Credit Suisse. Pero UBS está pagando una fracción del capital social del banco, estimado en 45.000 millones de francos (49.000 millones de dólares) a fines del año pasado. Incluso después de tener en cuenta la probable venta de algunos activos en el banco minorista suizo para gestionar los problemas de competencia, es probable que este acuerdo aumente mucho el valor para los accionistas de UBS. Restaurar la confianza del cliente y los bajos costos de financiación también podrían cambiar las reglas del juego para la rentabilidad.

Sin embargo, parece que los tenedores de bonos se verán obligados a asumir una pérdida. A más largo plazo, esto podría generar problemas de estabilidad financiera dado que este caso fue impulsado por el pánico del mercado en un banco con alto capital y liquidez que contó con el respaldo de su supervisor. (...)".

https://twitter.com/DarioEpstein/status/1637529052457172996 Pensalo distinto:

Todo el Credit Suisse, que llego a ser uno de los bancos mas prestigiosos del mundo y elegia quienes podían o no ser clientes de su Banca Privada, se estaria vendiendo por 71.500 #BTC

Extraordinario!!! — Dario Epstein (@DarioEpstein) March 19, 2023

https://twitter.com/DarioEpstein/status/1637630301097672704 Inversores en bonos de Credit Suisse perderán U$ 17.000 millones de dólares.

Mas allá de lo técnico, nunca entendí la lógica de un salvataje a depositantes de U$ 20 millones pero dejar perder a un bonista de U$ 100.000

Los bancos no deberían emitir bonos! https://t.co/4ceb4wp9Fu — Dario Epstein (@DarioEpstein) March 20, 2023

El Sistema

Sin embargo, es bien diferente analizar la crisis del Credit Suisse como un acontecimiento de la microeconomía, que considerarlo como una crisis entre otras muchas dificultades bancarias en 3 continentes (Europa, América y Asia).

Las acciones de algunos de los bancos más grandes de Hong Kong, por ejemplo, se desplomaron el lunes 20/03, ya que el nerviosismo por su exposición a una posible caída en el valor de los bonos de nivel uno adicionales sacudió a los mercados.

La Reserva Federal y otros 5 bancos centrales líderes han tomado nuevas medidas para mejorar el acceso global a la liquidez en dólares a medida que los mercados financieros se tambalean por la agitación que afecta al sector bancario. La Reserva Federal y otros 5 bancos centrales líderes han tomado nuevas medidas para mejorar el acceso global a la liquidez en dólares a medida que los mercados financieros se tambalean por la agitación que afecta al sector bancario.

En un comunicado conjunto, los bancos centrales dijeron qu cambiarían de subastas semanales a diarias de dólares en un esfuerzo por "aliviar las tensiones en los mercados de financiación globales".

Las líneas de intercambio diarias entre la Fed y el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Canadá y el Banco de Japón se extenderían al menos hasta fines de abril.

En el Reino Unido, los planes para renovar las reglas de capital de los bancos corren el riesgo de un recorte del 25% en los préstamos a las pequeñas empresas, lo que amenaza el empleo y el crecimiento económico, advierte un nuevo estudio.

La letra pequeña del paquete incluye la eliminación de un trato favorable conocido como el "factor de apoyo a las PYME" que se introdujo en toda la UE en 2014 cuando el Reino Unido todavía era miembro del bloque

Algo más: la Casa Blanca está bajo una creciente presión para solicitar una expansión de la garantía federal sobre los depósitos bancarios para reforzar la confianza en el sistema financiero y evitar mayores problemas entre los bancos regionales de USA.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que está financiada por bancos, garantiza depósitos de hasta US$ 250.000. Pero un creciente coro de influyentes legisladores bipartidistas y cabilderos de la industria bancaria han estado presionando para que se aumente o suspenda ese límite.

“Creo que levantar el límite es un buen movimiento”, dijo Elizabeth Warren, la senadora demócrata de Massachusetts, a CBS. “¿Son US$ 2 millones? ¿Son US$ 5 millones? ¿Son US$ 10 millones?".

https://twitter.com/julianyosovitch/status/1637578178179870722 CRISIS

Bancos centrales anuncian acciones coordinadas para mejorar liquidez del sist.

Se da luego de quiebras y recates a bancos USA y Europa

Se teme que haya más bancos en problemas y no se está diciendo

La buena noticia es que se está actuando rápido ante la crisis https://t.co/4KoAPoIp3R — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) March 19, 2023

Los temores

Gwynn Guilford en The Wall Street Journal:

“El riesgo en términos de la chispa de SVB es real”, dijo Greg Daco, economista jefe de EY-Parthenon, una unidad de consultoría estratégica de Ernst & Young LLP. (...) Una vez que hay estrés en un conjunto particular de instituciones, esas instituciones y aquellas que tienen similitudes tenderán a ser más cautelosas en sus préstamos”, dijo. "Es probable que estemos en este estado durante un período prolongado".

Los bancos más pequeños son impulsores cruciales del crecimiento del crédito, el combustible que impulsa la economía. Los bancos más pequeños que los 25 principales, representan alrededor del 38% de todos los préstamos pendientes, según datos de la Reserva Federal. Representan el 67% de los préstamos inmobiliarios comerciales.

Los movimientos agresivos del gobierno federal y Wall Street para calmar estos temores tienen como objetivo evitar una crisis más amplia. Pero la posibilidad de que otros bancos tengan problemas similares ha provocado una venta masiva de acciones financieras a medida que los inversores analizan la solvencia de los bancos. Esto, a su vez, avivó la alarma pública sobre la seguridad de los depósitos y el tamaño de las pérdidas no realizadas. Los movimientos agresivos del gobierno federal y Wall Street para calmar estos temores tienen como objetivo evitar una crisis más amplia. Pero la posibilidad de que otros bancos tengan problemas similares ha provocado una venta masiva de acciones financieras a medida que los inversores analizan la solvencia de los bancos. Esto, a su vez, avivó la alarma pública sobre la seguridad de los depósitos y el tamaño de las pérdidas no realizadas.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1637527861060878338 Téngase siempre presente. Los bancos, en el actual modelo de papel moneda con expansión secundaria de dinero y banco central que falsifica, nunca quiebran, se liquidan, se fusionan, son del gobierno y existen para que el gobierno domine a la población, son la negación del… https://t.co/AAJzHc3CeD pic.twitter.com/g2KfOxLVXT — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 19, 2023

Es probable que los bancos más pequeños respondan endureciendo los estándares y reduciendo los préstamos para aumentar los índices de capital, dijo Torsten Slok , economista jefe de Apollo Global Management Inc., una firma de capital privado. Dijo que esos movimientos se enfrentarían a los riesgos de depositantes más volubles y costos de financiamiento volátiles.

“Si de repente es mucho más difícil obtener un préstamo para automóviles, un préstamo de consumo, una hipoteca para bienes raíces comerciales simplemente porque los bancos regionales más pequeños tienen que reorganizar sus balances”, dijo Slok, “entonces corre el riesgo de que mucha gente no No obtengo el financiamiento para comprar ese automóvil, para comprar esa lavadora, y los préstamos corporativos se ven afectados”.

Él espera que la economía estadounidense entre en recesión a mediados de este año provocada por un retroceso en los préstamos de los bancos más pequeños.

Hasta el fracaso de SVB, el Sr. Slok esperaba un escenario de “no aterrizaje”, lo que significa que la economía seguiría creciendo, a pesar de las señales de desaceleración. “Pero agregue este riesgo a los bancos pequeños y medianos, y nos dirigimos a un aterrizaje forzoso”, dijo, o una recesión dolorosa. (...)".

-----------------------

Más noticias de Urgente24

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

10 malos hábitos de higiene en el sexo oral que debes evitar

¡Fuertes rumores! El príncipe William y Kate Middleton anunciarían su divorcio en mayo

"Es un desastre": Arden redes por auto eléctrico argentino

Martín Guzmán le exige a Sergio Massa incumplir meta fiscal