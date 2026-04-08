Mudanza de Dioxitek: Empresa de USA ofrece millones para producir uranio en Formosa

Ahora bien, esta decisión municipal nunca se puso en práctica debido a una serie de maniobras judiciales que el Estado Nacional ejecutó para garantizar la prórroga del funcionamiento fabril. Algo que generó, a la par, el plan de mudanza a Formosa que hasta ahora permaneció demorado.

En los últimos meses, el funcionamiento de Dioxitek y su seguridad volvió al foco de la polémica y al radar municipal fruto de una serie de eventos internos que involucraron incidentes del personal con material radioactivo. Entre ellos, se denunció en la prensa y la Justicia el “escape” de dióxido de uranio en polvo y otros sucesos que reavivaron el debate sobre la permanencia de la fábrica en un entorno completamente urbano.

Además de la fabricación, Dioxitek también maneja desechos de la fabricación nuclear. Los mismos son dispuestos dentro del terreno por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que está rodeado por casas residenciales.

CNEA P La CNEA en su sede de Alta Córdoba, a la par de Dioxitek.

Dioxitek es rentable: Qué interés generó en USA

El interés estadounidense por la actividad de Dioxitek en Argentina se catalizó en el Argentina Week. Allí, autoridades nacionales de la actividad nuclear se reunieron con la empresa mencionada, que estiró la oferta para poder “alquilar” el funcionamiento de la nueva fábrica.

Bajo ese contexto, Dioxitek seguiría siendo propietaria del terreno y las instalaciones en Formosa, y cedería parte del usufructo a una sociedad con la privada Nano Energy.

El entusiasmo de Nano Energy sobre una de las empresas estatales rentables de Argentina correría en torno a la exportación. La continuidad de la producción de dióxido de uranio seguiría garantizada para el funcionamiento de las terminales nucleares en el país, mientras que el hexafluoruro de uranio sería parte de la oferta exportadora de la eventual sociedad, destinado para terminales nucleares extranjeras.

El encargado argentino de encabezar las negociaciones fue Federico Ramos Nápoli (Secretario de Asuntos Nucleares), quien explicó que las posibilidades de mudanza quedaron directamente sujetas a la participación privada. Según el funcionario, la proyección de la nueva planta en Formosa era inviable sin la participación de inversores externos, ya que estaba planteada para fabricar más combustible nuclear que el necesario a nivel interno, dejando un excedente enorme sin destino.

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