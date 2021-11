Moderna desploma los mercados: "La vacuna Ómicron tardará meses"

Incluso la OMS dijo que está en investigación la posibilidad de que aumente el riesgo de reinfección. Aún se desconoce la gravedad de Ómicron con respecto a Delta y otras de preocupación. Las autoridades sanitarias todavía están tratando de determinar si tiene una tasa de transmisión más alta y si causa una enfermedad más grave que otras variantes.

La mayoría de los expertos pensaba que una variante tan mutada no surgiría hasta dentro de uno o dos años, añade Bancel.

Volviendo a Moderna, Bancel argumenta que

Tenemos que esperar los datos, pero todos los científicos con los que he hablado dicen que esto no va a ser bueno

Los comentarios del director ejecutivo de Moderna se producen cuando los expertos en salud pública y los políticos han tratado de adoptar un tono más optimista sobre la capacidad de las vacunas existentes para proteger contra Ómicron.

Estos días de atrás, Moderna y Pfizer anunciaron que estaban estudiando el nivel de eficacia de las vacunas existentes, por si tuvieran que adaptarlas a la nueva cepa.