Meta (+21%): El "año de la eficiencia", pago de dividendos e IA

El dividendo de Meta, aunque relativamente pequeño a 50 centavos por acción, marca un compromiso a largo plazo de devolver efectivo a los inversores. Este cambio es interpretado como un "rito de paso" que indica que Meta espera mantener expectativas de mayores flujos de efectivo en el futuro.

La medida también revela la estrategia de Meta frente a su crecimiento futuro, considerando las crecientes presiones regulatorias que enfrentaría en caso de grandes adquisiciones.

¿Y el resto?

En comparación con las otras grandes tecnológicas, Meta tiene US$ 65.400 millones en efectivo, mientras que Apple lidera con US$ 160.000 millones. Microsoft, siendo la empresa más grande en capitalización de mercado, es el mayor pagador de dividendos del S&P 500 en términos reales. Se prevé que 2024 sea un año destacado para los dividendos, según analistas del Bank of America, impulsado por tasas de interés elevadas y señales macroeconómicas confusas.

Este movimiento de Meta también evidencia el poderoso aumento en el flujo de efectivo que llevó a la dominación de las grandes tecnológicas en el S&P 500. Las "Magníficas Siete", que incluyen a Alphabet, Amazon, Nvidia y Tesla, dominaron las ganancias y los ingresos bursátiles el año pasado.

La presión para que estas empresas devuelvan fondos a los accionistas ha aumentado con el tiempo, dado su creciente efectivo acumulado.

Los dividendos se consideran un compromiso más sólido con los accionistas que las recompras de acciones, ya que tienden a aumentar de valor cada año y proporcionan ingresos garantizados incluso en períodos de incertidumbre económica. En un contexto de tasas de interés elevadas, los inversores tienden a buscar acciones que pagan dividendos. Meta, al ofrecer un dividendo, busca proporcionar a los inversores una forma más tangible de retorno de inversión y satisfacer sus preocupaciones sobre el enfoque en el metaverso y la IA.

Este cambio en la estrategia de Meta también está relacionado con su enfrentamiento contra sus rivales de Big Tech en una carrera armamentista para desarrollar productos de inteligencia artificial generativa. Los costos asociados con este esfuerzo han llevado a Meta a proyectar gastos de capital de US$ 30.000 millones a US$ 37.000 millones para 2024, US$ 2.000 millones más de lo inicialmente previsto.

La medida del dividendo también se interpreta como una señal de que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, retrocedió de su decisión controvertida de destinar grandes sumas de efectivo de Facebook al metaverso. Los inversores expresaron preocupaciones en 2022, mientras las acciones de Meta caían y fue brevemente eliminada de las 20 mayores empresas.

En respuesta, Zuckerberg anunció despidos masivos y declaró 2023 como "el año de la eficiencia".

