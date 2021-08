Martín Guzmán salió a militar y recibió un cachetazo

Es que salió a buscar los $20.000 millones que le faltaban para completar el programa de financiación de agosto y sólo consiguió $2.277 millones. "Por primera vez, en 14 meses no logra el 100% de rollover", graficó el analista de mercados Christian Buteler.

En medio de un gasto expansivo que ya llega a casi un billón de pesos, Buteler lanzó: "Así no hay cepo que valga para contener el dólar ni precios cuidados que alcance para bajar la inflación".

Y remató:

Hace 1 año se cerraba la reestructuración de la deuda, hoy esos bonos registran caídas de hasta un 25%. En el mejor de los casos el gobierno necesitará asistencia del BCRA (Emisión) por $600.000 millones entre el mes en curso y hasta fin de año. Eso será más presión sobre el dólar y el resto de los precios de la economía. Al déficit fiscal primario se le suma el no poder cubrir los vencimientos de la deuda en pesos. De no revertir esta situación, nos espera una avalancha de pesos emitida por el BCRA para lo que resta del año

En tanto, el académico viaja a Córdoba para seguir con sus exposiciones tituladas "tranquilizar la economía".