Matías Kulfas se suma al correctivo a Roberto Feletti

A ver, lo que dijo Feletti el domingo en una entrevista fue porque estaba analizando opciones y priorizando algunas. A lo mejor, tuvo una actitud que no es la más indicada porque al ser un funcionario, esto de pensar en voz alta, no es lo más apropiado pero de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto A ver, lo que dijo Feletti el domingo en una entrevista fue porque estaba analizando opciones y priorizando algunas. A lo mejor, tuvo una actitud que no es la más indicada porque al ser un funcionario, esto de pensar en voz alta, no es lo más apropiado pero de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto