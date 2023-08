Masterclass de Warren Buffett: Berkshire Hathaway en récord

Y es que las acciones de su firma alcanzaron un nuevo récord al aumentar más de un 3% este lunes (7/8), impulsadas por el anuncio de que la ganancia operativa trimestral superó los US$ 10.000 millones por primera vez en la historia. El conglomerado liderado por Warren Buffett registró un incremento en el precio de sus acciones de US$ 14.300, es decir, un 2,7%, llegando a US$ 547.900, superando su máximo anterior de US$ 544.000 establecido en marzo de 2022.