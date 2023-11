La contundente carta de De Pablo para el próximo presidente

Suponiendo que no ocurre, De Pablo señala que: "El ganador tendrá que abandonar la lógica de la campaña para tomar la lógica de la transición." Justifica esto por su experiencia propia y sus lecturas de la historia. Según él: "En la transición, que es breve, el presidente electo tiene que creérsela, pero no demasiado (y no prestarles demasiada atención a las fervorosas felicitaciones que va a recibir). Además, tiene que agradecerles y despedir a quienes lo ayudaron a ganar –pero sólo sirven para eso– para incorporar a quienes lo ayudarán a gestionar. Estén muy atentos a ambas cosas, porque les aseguro que ninguna de ellas es fácil."