“Si tenés miedo te paralizás, y si te paralizás, nada cambia”, añadió y tras recordar las ideas del liberalismo enumeró una lista de medidas económicas que no tomará: “no vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el INCUCAI, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la portación irrestricta de armas”.