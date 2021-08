Juan Carlos de Pablo y la (clave) credibilidad perdida

"Hacer política económica en estas condiciones es extremadamente difícil. A caballo de eso, tenés funcionarios encargados del área económica, no tenés un equipo económico. No tenes uno que junte los pedacitos, que gerencie. Tenemos una combinación muy complicada por los próximos dos años", señaló y explicó que "cuando tenés una crisis de este calibre tenés que esperar, desde el punto de vista humano, que los funcionarios se paralicen. Es lógico. No saben a quién mirar. No tenés nada más que iniciativas individuales", opinó.