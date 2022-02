Como este viernes se cumplía 1 año del escándalo por el vacunatorio VIP, sobre esto el diputado afirmo que

en un país normal Alberto Fernández ya no seria presidente en un país normal Alberto Fernández ya no seria presidente

Destacando como su irresponsabilidad costo muchas vidas, tanto por el tema del vacunatorio VIP y la cuestión geopolítica con China y Rusia -el privilegiar las relaciones en vez de ir por todas las vacunas, como Pfizer-

En cuanto a la situación económica, José Luis Espert afirmo que si hay un acuerdo con el Fondo puede darse una suerte de paz cambiaria. Aun así, advierte que el programa es malo y no beneficia a los argentinos, dado que no soluciona los problemas concretos que tiene el ciudadano argentino -que por ejemplo no llega a fin de mes por la inflación o que no hay trabajo-.

El acuerdo con el FMI es tan malo que no solucionará ninguno de los problemas que sufren los argentinos. No bajará la inflación, el crédito será cada vez más caro y el empleo crecerá poco y nada El acuerdo con el FMI es tan malo que no solucionará ninguno de los problemas que sufren los argentinos. No bajará la inflación, el crédito será cada vez más caro y el empleo crecerá poco y nada

Después le preguntaron por la inflación de este 2022 y contesto que iría

por lo menos 10 puntos arriba de la del año anterior por lo menos 10 puntos arriba de la del año anterior

Ascendiendo el número a 60%. Remarcó que la inflación de enero fue de 3,9% y todavía falta ajuste de tarifas y renegociación salarial.

Por otro lado, tal como informó Urgente24, Desplome del dólar blue y con saldo neutro del BCRA