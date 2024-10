Inflación por debajo del 3%, salen los primeros números

image.png

Los datos de alta frecuencia sugieren un leve riesgo a la baja para la proyección de inflación de 3,0% mensual para octubre. Suponiendo una inflación del 0,5% semanal en la última semana, el cierre de octubre sería de 2,6% según el IPC-OJF y de 2,9% según el IPC-Equilibra.

No obstante, Equilibra proyecta un 3,1% mensual para este mes, mientras que Eco Go estima un 2,8% No obstante, Equilibra proyecta un 3,1% mensual para este mes, mientras que Eco Go estima un 2,8%

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EcoGoConsultor1/status/1851278036366237864&partner=&hide_thread=false Relevamiento de Precios Minoristas Eco Go | Octubre 2024



La inflación parece haber roto con la barrera del 3% un poco antes de lo esperado, y en octubre se ubicaría, según nuestras estimaciones, en 2,8%.



Var. promedio octubre de Alimentos y bebidas: 3,1% pic.twitter.com/1dX95VRGGX — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) October 29, 2024

