Inesperado éxito en la campaña del maíz (crece el optimismo)

image.png

De acuerdo con las estimaciones de rendimiento, se anticipa que la producción de maíz temprano alcanzará las 22,9 millones de toneladas, mientras que la producción de maíz tardío para el ciclo 2023/24 se proyecta en 36,1 millones de toneladas. La distribución geográfica de esta producción se detalla en el mapa adjunto.

image.png

Siguiendo estas proyecciones y operando bajo la premisa de que la política comercial permanezca estable a lo largo del año 2024, se vislumbra que los periodos más críticos para la logística de exportación se darán entre el segundo y el tercer trimestre de 2024, cuando Argentina despache, respectivamente, entre 11,5 y 15,6 millones de toneladas. Específicamente, en base a los rendimientos tendenciales, se estima que las exportaciones durante el tercer trimestre de 2024, cuando se exporte el maíz tardío, podrían alcanzar un récord histórico de 15,6 millones de toneladas, representando un incremento del 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En términos de dólares, a los precios actuales, esto implica que en 2024 las exportaciones de maíz generarían ingresos por un total de US$ 8.177 millones, superando en un 31% las cifras del año anterior. Se prevé que las exportaciones para el primer trimestre (enero-marzo) alcancen los US$ 1.302 millones, cifra que podría prácticamente duplicarse en el segundo trimestre, llegando a su punto máximo anual en el tercer trimestre con US$ 3.101 millones. Para el último trimestre de 2024, se estima que las exportaciones de maíz alcanzarán los US$ 1.428 millones. El aumento interanual del valor exportado en cada uno de los trimestres, desde el segundo hasta el cuarto trimestre de 2024 (correspondientes a la nueva cosecha de maíz), se situaría en un 45%, 35% y 57%, respectivamente, en comparación con los trimestres equivalentes de la desafortunada campaña 2022/23. Sin embargo, estas cifras aún quedarían por debajo de los picos alcanzados en 2021 y 2022.

image.png

No se puede pasar por alto el desafío logístico que conllevará el considerable volumen para la infraestructura vial, ferroviaria, fluvial, portuaria e industrial de nuestra región. Esto se debe a que, de acuerdo con estas proyecciones, el volumen de mercancías previsto para circular por las rutas de nuestro país y llegar a los principales nodos portuarios, encabezados por el Gran Rosario, será el más elevado de toda la historia.

En el ámbito comercial, las proyecciones de exportación anticipan un total de 16,13 millones de toneladas para la campaña 2023/24. Paralelamente, los exportadores ya han adquirido en el mercado interno un total de 7,3 millones de toneladas de maíz. De este último volumen, solo 1,6 millones de toneladas cuentan con un precio fijo, quedando pendiente la fijación del precio para las restantes 5,7 millones de toneladas adquiridas.

image.png

Como conclusión, las compras anticipadas de maíz para la nueva campaña, a pesar de proyectarse un volumen de producción muy favorable, son las más reducidas desde el año 2009.

En consecuencia, el porcentaje de compras pendientes de fijar sobre el total negociado hasta la fecha alcanza un récord histórico del 80%. Esta situación se atribuye principalmente a la elevada incertidumbre en torno a la política monetaria, cambiaria y comercial, factores que influyen significativamente en este resultado.

