HRL elimina el impuesto a las tarjetas de crédito en CABA

CSJN.jpg Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires no es acatado por el Gobierno Nacional.

Esto no implica renunciar a nuestra lucha por el federalismo y por recuperar los recursos que te corresponden a vos y a cada uno de los que viven y visitan la Ciudad. Y confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo y que los fondos empiecen a llegar con normalidad y de acuerdo a la ley. No puede haber discusión al respecto.