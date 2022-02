Pronosticó:

Si tenés déficit fiscal y decís 'no voy a emitir', ¿cómo lo financiás? Te endeudás afuera o adentro. Afuera no te prestan nada. Entonces están planeando colocar deuda con pesos a mansalva

Como consecuencia de ello, Giacomini señaló que "el costo de capital para las empresas se va a ir más a las nubes que hoy en día". "El estado va a desplazar al sector privado en la toma de deuda, y lo poco que quede va a ser más caro", advirtió.

Esa merma de crédito para los privados, señaló, va a tener como resultado "el desplome del nivel de actividad".

"Van a seguir emitiendo en 2022 y 2023, por lo que es desequilibrio monetario se va seguir acumulando", vaticinó.

En esa línea, advirtió:

Están asegurando que la inflación y la suba del dólar van a ser más grandes en 2022 y 2023, y en términos de expectativas hace que todo el mercado piense que todo se va a ir al demonio. El sendero fiscal también va a ser abandonado y el déficit va a ser más grande

Para Giacomini, "la Argentina ya está en default" y que el acuerdo con el FMI "es para un asiento contable". " Todos saben que la deuda es impagable", concluyó.