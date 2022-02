A 22 días del Carnaval, sigue el Corso con el FMI

No es un caso cerrado, coinciden los periodistas que analizan la política. Hay mucho por andar en muy poco tiempo futuro. El final no es previsible hoy. Aquí algunos ejemplos de lo que opinan los columnistas políticos:

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, periodista y medio frente a un dilema de muchos K: la billetera la conserva Alberto Fernández pero el editor se siente cercano a Máximo Kirchner, ¿es probable mantener el equilibrio en el tsunami?

"(...) Hay varias fechas clave:

El 9 de febrero regresará Alberto del extenuante viaje por Rusia, China y Barbados. Repuesto del jet lag, estará en pleno funcionamiento el lunes 14. El martes 15 prestará testimonio en la causa armada contra Cristina por las obras viales de Santa Cruz.

El 1° de marzo, abrirá las sesiones ordinarias del Congreso y toda la expectativa se centrará en el prometido plan plurianual.

El 21 y 22 de marzo vencen dos pagos con el Fondo, por 967,9 y 1.867,8 millones de dólares, y la Argentina no tendrá para esa fecha tales 2.835,8 millones de dólares.

El 27 de marzo se celebrarán las elecciones de autoridades distritales en el justicialismo bonaerense.

Serán siete semanas de alto voltaje.

(...) Las dudas sobre los acuerdos secretos que puedan existir ahora se incentivaron a partir de un diálogo de Guzmán, el 8 de enero en Chapadmalal, con el gobernador bonaerense. El ministro le dijo a Axel Kicillof que el Fondo imponía cinco condiciones:

Reducción de subsidios a la energía eléctrica.

Política de metas de inflación del Banco Central.

Actualizar la valuación de los inmuebles en todo el país.

Combate a la informalidad laboral.

Reducción de los gastos de capital.

Pero poco antes del anuncio oficial del presunto acuerdo, Guzmán dijo que había conseguido que el Fondo desistiera de esas exigencias. A partir de allí se instaló la suspicacia sobre las palabras del ministro, lo cual se sumó a la opacidad sobre el marco jurídico de la negociación. Las pautas que van trascendiendo ya sea en comunicados oficiales de Gita Gopinath o en declaraciones informales de Kristalina Georgieva, más editoriales de diarios financieros de la city de Londres, o el análisis de los compromisos que según Guzmán asumió la Argentina, sugieren que aquellos cinco puntos no desaparecieron, sino que como un tiburón se sumergieron para navegar sin ser vistos, práctica habitual del FMI, que nunca practicó la transparencia. (...)".

Santiago Fioriti en el diario Clarin, medio que se ilusiona con el nacimiento del 'Albertismo':

"(...) Los ministros que sueñan con la emancipación de Fernández aseguran que “Cristina sabía todo y ahora se hace la desentendida”. La vicepresidenta y Guzmán venían hablando con frecuencia. Por caso, cuando las negociaciones parecían estancadas, ella les pidió a sus asesores que transmitieran un llamado al ministro para darle su apoyo.

La ex presidenta veía, y aún ve en Guzmán una encrucijada: lo quiere afuera del Gabinete (hoy más que nunca), pero uno de sus colaboradores dice que, aunque para los fanáticos K pueda ser el responsable del desastre, para un sector social que oscila en los procesos electorales entre oficialismo y oposición, el discípulo de Stiglitz es una de las pocas mentes sensatas del Gobierno. Si se va Guzmán no puede ser culpa de Cristina; si no hay acuerdo con el FMI, tampoco; y si el acuerdo afecta al núcleo duro de votantes, menos. Sobre ese péndulo se hamaca la jefa del Frente de Todos.

La oposición está dividida. No faltan halcones que amenazan con “votar lo que vote Máximo”. Mauricio Macri ha dicho que hay que hacer el esfuerzo para hallar una salida frente a “ineptos ideologizados”. Horacio Rodríguez Larreta procura conocer la letra chica y piensa, siempre, qué Argentina conviene para 2023. Patricia Bullrich es más desafiante: dice que si el Frente de Todos no vota unido debería derogarse la ley. Gerardo Morales, el jefe de la UCR, anticipó que nadie los llevará de las narices. (...)".

Santiago Dapelo en La Nación, que fundamenta que Máximo Kirchner no es un solitario en el bloque PJ:

"(...) en el proyecto que se presentará ante el Congreso no habrá detalles sobre tarifas ni precisiones sobre qué otra herramienta utilizará para bajar la inflación; menos aún un número proyectado.

“Es lo que establece la Constitución Nacional”, explicaron fuentes oficiales. El artículo 75, inciso 7, estable que le corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri salteó este requerimiento amparándose en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que prevé que los organismos multilaterales de los que la Argentina es socio no requieren consentimiento previo del Congreso. La Justicia le dio la razón.

Para evitar que vuelva a suceder los mismo el Gobierno impulsó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación. El escenario que ahora debe sortear Fernández.

En paralelo, Massa y Martínez comenzaron a dar los primeros pasos para acercar posiciones y armar el rompecabezas en la Cámara baja después de la crisis. Si bien las primeras conversaciones fueron positivas, todavía queda mucho camino por recorrer. “El objetivo en estas semanas será mostrar las diferencias”, anticiparon desde la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A la carta de renuncia de Máximo Kirchner se sumaron en las últimas horas las críticas de Cecilia Moreau, quien también dejó su cargo como vicepresidenta del bloque. “Guzmán no tuvo la dedicación que debería haber tenido para despejar nuestras dudas”, lanzó la diputada en diálogo con Futurock. (...)".

Alfredo Zaiat en Página/12, de Grupo Octubre, que responde al sindicalista Víctor Santa María, otro militante que intenta un equilibrio entre su amigo Alberto Fernández, y su jefa CFK pero le levantará la mano al ganador, sin complejos ideológicos:

"(...) Los investigadores Walter Formento, Juan Constant, Sebastián Schulz y Ernesto Mori publicaron "Hacia una salida multipolar frente a la encerrona del FMI" en el portal del Centro de Investigaciones de Política y Economía.

(...) En la cúpula del FMI fue el representante estadounidense y subdirector del organismo, Geoffrey Okamoto, quien se opuso con mayor vehemencia a la propuesta argentina y quien “se levantó de la mesa de negociación” en diciembre de 2021, pretendiendo imponer reformas estructurales y ajustes en tiempo record.

Okamoto fue quien dio la orden de que Estados Unidos no aprobara el informe expost stand-by de 2018 del propio organismo, el 22 de diciembre de 2021. Fue también Okamoto, en 2018, cuando se desempeñaba como asesor del secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin (un ex ejecutivo de Goldman Sachs), el encargado de subordinar al entonces representante de Estados Unidos en el FMI, el demócrata David Lipton (hombre de Wall Street -globalista-, hoy asesor de Janet Yellen), quien se oponía al crédito stand-by de 2018.

La salida de Okamoto como número dos del FMI el 21 de enero pasado materializa la nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos al interior del Fondo Monetario Internacional. En su lugar, asumió Gita Gopinath, una economista indo-estadounidense de perfil académico que llega recomendada por el globalista David Lipton.

Los investigadores concluyen que el anuncio de los lineamientos del acuerdo no significa "en absoluto que el país haya recuperado su soberanía y se desprenda de las injerencias del organismo, sino que -en principio- se logró desarticular desde la política (interna-externa) el dispositivo de reformas y ajuste violento".

Para agregar que "seguimos bajo la órbita de una organización internacional política de poder que impone o intenta imponer los intereses estratégicos de los actores que la constituyen, disputan y conducen. Pero lo nuevo es que tanto el continentalismo como el globalismo se encuentran en una profunda y creciente confrontación interna, mientras que el multipolarismo gana grados de libertad y adquiere cada vez más peso, incluso en el FMI".

En esta descripción de la trama geopolítica del FMI y de la refinanciación del crédito stand-by, la gira de Alberto Fernández por Rusia y China adquiere mayor relevancia, tanto por las declaraciones del Presidente (le dijo a Vladimir Putin, presidente de Rusia: Argentina tiene que "dejar de tener esa dependencia tan grande con el Fondo y Estados Unidos") como por los acuerdos rubricados (profundización de la Asociación Estratégica Integral con China).

(...) El interrogante nodal es si con el FMI, como un organismo internacional político de poder global, instalado como auditor económico y brazo geopolítico de Estados Unidos, se pueden alcanzar esos objetivos."