El mercado presiona por un aumento de la nafta de casi 10%

El año pasado los combustibles aumentaron un 20% de punta a punta. Durante este año, 28,3%, muy por abajo de la inflación. Los años anteriores había sido 31% en 2016; 23% en 2017; 69% en 2018 y 44% en 2019 hasta el mes de agosto. Luego de las PASO, cuando el Gobierno anterior perdió las elecciones, sacó un decreto donde establecía un precio ficticio de petróleo, del dólar y congela la nafta a través de un DNU. Nosotros no hicimos eso. Estamos trabajando para ir siguiendo con atención al mercado, con mucho esfuerzo, para ir manejando este problema, donde el petróleo ha crecido a esos valores y está presionando en el mercado interno. Todavía no tenemos definiciones en ese sentido.

image.png El congelamiento del precio de la nafta llega a su fin tras las elecciones del próximo domingo 14 de noviembre.

Y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo confirmó ayer (10/11), precisando que será el próximo miércoles 1 de diciembre:

El aumento anunciado por YPF forma parte de su programa y del programa de pauta de corrección tarifaria que venía dándose a lo largo del año

"No es imprevisto. Por ende, entendemos que esto está contenido en los planes de negocio de las empresas que han acordado y están sosteniendo el programa de precios", agregó.

Además, el funcionario resaltó que "el alineamiento de tarifas tiene que darse para poder sostener estos programas".

"Esta modificación que hace YPF no va a impactar en los acuerdos de precios al 7 de enero", concluyó, obviamente, Feletti.

De acuerdo a estimaciones del sector que obtuvo el portal especializado Econojournal, "el mes próximo se deberían actualizar el ICL y el IDC. Ese ajuste equivale a cerca de un 8% del precio del combustible en el surtidor. Las petroleras ven difícil que se autorice una suba del precio que paga el consumidor y piden una nueva postergación de la actualización impositiva para no tener que absorber ese costo adicional, lo que podría tensionar más aún el abastecimiento".

Al parecer, "YPF y el resto de las petroleras son conscientes de que no hay margen para aumentar los combustibles el mes próximo". Ahora bien, entre impuestos, inflación y el precio del barril Brent, las naftas quedaron muy atrasadas. A su vez, la historia confirma que el kirchnerismo suele darle un salto a los números en los surtidores durante las vacaciones.

Pero YPF desmiente aumentos en diciembre

Frente a estas versiones, González habló este jueves 11 de noviembre en AM750 para desmentir que esté confirmado un aumento a partir de diciembre y explicó lo que quiso decir Feletti:

No hay nada definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento. Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto, está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor. La secretaría de Energía de la Nación está trabajando en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva. Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda

En este sentido, el exdiputado nacional cargó contra los trascendidos periodísticos y advirtió que, en realidad, son presiones del mercado: "Un diario pone que se termina el congelamiento de las naftas y habrá subas; pero ni hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos. Nosotros a principios de año explicamos cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo. No hubo congelamiento de las naftas. Congelamiento hubo con el decreto 566 del año 2019. Tres días de perder las PASO, congelan las naftas con un precio ficticio del dólar y el Brent. Acá eso no sucedió. Nosotros presentamos un plan de inversiones y anunciamos tres aumentos y con mucho esfuerzo lo estamos sosteniendo. Es una presión del mercado".

"Nadie afirmó que la nafta aumenta como dice el diario. Me parece que se quiere compensar la buena noticia que estábamos dando el día anterior: que YPF aumentó su producción, que se ganaron 23 mil millones en un trimestre y que redujimos la deuda a niveles del año 2015.

YPF mostró resultados muy positivos. Además de aumentar la rentabilidad y recuperar la producción, redujo su deuda a niveles de 2015. Ayer la acción subió un 5% en Wall Street, y la acción en la Argentina tiene el valor más alto de los últimos 5 años.

Estamos muy contentos con estos resultados. Hay que reconocer a todos los trabajadores y las trabajadoras de YPF que con mucho esfuerzo obtuvieron este resultado", cerró.