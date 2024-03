El Gobierno dolarizó mensualmente el precio del gas en las facturas

Los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominado “servicio general”.

image.png Los aumentos en el gas que dispuso el Gobierno llegarán a los consumidores en abril y mayo, con fuertes incrementos.

El Gobierno dolariza el gas

Pero la Resolución 41/2024, publicada ayer en el Boletín Oficial, también establece que “las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución de gas por redes de todo el país, reflejen los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte”.

Tras esto, la norma señala que “a los efectos del traslado de los precios de gas a los cuadros tarifarios del servicio público de distribución de gas natural por redes, el ENARGAS deberá efectuar la conversión a dólar por millón de BTU utilizando un factor de 27,10473, y que el tipo de cambio a ser utilizado para el traslado de los precios de gas a tarifas será el valor promedio del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (Divisas) observado entre los días 1º y 15 del mes inmediato anterior al traslado de los precios”.

La norma también le encarga al ENARGAS “emitir cuadros tarifarios que reflejen en forma mensual la variación del tipo de cambio de los precios a ser trasladados a tarifa”.

Cómo serán los aumentos

El incremento en el gas estaba previsto originalmente para enero pero se aplicará en las facturas del mes que viene (abril) que se pagarán en mayo, cuando habrá otro salto en el precio del fluido. La suba en la boleta puede ser mayor por el transporte y la distribución.

Imagen de WhatsApp 2024-03-27 a las 08.10.14_f3a881b6.jpg La resolución de la Secretaría de Energía donde se dispone que el ENARGAS deberá efectuar la conversión a dólar por millón de BTU.

Desde abril impactarán mayormente en usuarios residenciales de altos ingresos, comercios e industrias en línea con lo que había sucedido con la electricidad.

La secretaría de Energía tenía previsto comenzar con la quita de subsidios y aumentos en febrero, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió postergar las actualizaciones para no generar un mayor impacto en la inflación.

El aumento estará bajo el objetivo del Gobierno en sostener el superávit fiscal en 2024, donde una de las partidas que se quiere recortar es la de subsidios energéticos. La hoja de ruta de ministerio de Economía fija una reducción de 0,5% del PBI en para este año.

Cuadro de tarifas

De la norma se desprende el actual esquema de segmentación tarifaria.

El Nivel 1 (altos ingresos) y los del servicio general que no son residenciales sentirán pagarán entre US$ 2,70 y US$ 2,95 por millón de BTU.

Los usuarios N2 (bajos ingresos con tarifa social) pagarán por el gas entre US$ 0,74 y US$ 0,78 por millón de BTU desde el mes que viene.

Los N3 (Ingresos medios) abonarán entre US$ 1,10 y US$ 1,17 por millón de BTU. Obviamente estos dos grupos pagarán pleno por el consumo que exceda el bloque subsidiado.

Impacto mayo-septiembre

El mayor impacto se sentirá en el período mayo-septiembre, cuando el precio del gas saltará a entre US$ 4,20 y US$ 4,50 por millón de BTU dependiendo la zona del país. Esto representará una fuerte disparada en un período donde los consumos serán más altos.

Siempre según infobae no está claro cómo se terminará trasladando esa suba a los diferentes segmentos de usuarios. Para ese momento Energía espera tener en funcionamiento el nuevo esquema de subsidios que contemplará una Canasta Básica Energética (CBE) con un consumo esencial para cada zona climática de la Argentina.

El sendero elegido por el Gobierno muestra el retraso en la implementación del plan de quita de subsidios y “sinceramiento” de precios que tenían previsto en el inicio de la gestión.

