El dólar blue vuelve a llamar al ascensor en Córdoba

Dólar Blue CBA.jpg El dólar blue batió su récord histórico.

De esta forma, la brecha con el dólar oficial sigue encima del 100% y generando problemas respecto a la actividad económica. En los últimos días, la empresa Globant dejó en evidencia esta problemática macroeconómica que no solo afecta a los exportadores, sino también a las áreas de recursos humanos.

En Córdoba, Globant inauguró una central con más de 700 puestos de trabajo que son complicados de cubrir actualmente, ya que los trabajadores calificados prefieren trabajar remotamente para empresas internacionales y poder cobrar al valor del dólar blue, algo que las empresas locales no pueden ofrecer. Y los planes del Gobierno nacional no parecen ir rumbo a una devaluación mayor en el corto plazo, a no ser que sea impuesta como condición de un eventual acuerdo con el FMI.

Por otra parte, cabe recordar que en Córdoba, el dólar blue siempre se posiciona $2 o $3 pesos por encima que en la city porteña. Esto se debe a una elevada demanda con una oferta escueta, que además implica gastos de traslado.