christian buteler.webp Christian Buteler, muy consultado en la City porteña e influyente por su moderación en el análisis, ajustado a la realidad.

Consultado sobre las cuestiones técnicas que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa, Buteler dijo:

"Me parecen buenos números y cumplibles pero también exigentes. No va a ser fácil o mágico cumplirlo porque la meta del déficit fiscal primario para 2022 es bajarlo a 2,6% del PBI, pero hay que tener en cuenta que no vas a tener el impuesto a la riqueza y hasta ahora no se está dando la muy buena cosecha del año pasado".

Lo que dijo Guzmán respecto a la acumulación de US$5.000 millones en las reservas del BCRA es una meta cumplible también van a tener que sudar y trabajar para lograrlas

También es cierto que esta buena noticia para los mercados podría generar un círculo virtuoso si se cumple: "Ahora, si vos cumplís las metas, generás un circulo virtuoso y lográs que no hayan tantos motivos para que se te vayan tantos dólares, de la misma manera que puede ocurrir todo lo contrario si no lo cumplís. Lo que queda claro ahora es que la pelota está en el campo del gobierno y, de nuevo, la tendencia de fondo es que el dólar blue vuelva a subir pero la magnitud depende de cómo sigue la economía y la actitud del oficialismo" frente a las metas.