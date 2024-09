El BCRA y sus reservas en tiempos de incertidumbre económica

image.png

Las reservas internacionales brutas del BCRA también reflejan esta dinámica, con una reducción de US$ 25 millones en un solo día, lo que las sitúa en US$ 27.352 millones. Desde la asunción de Javier Milei el pasado 11 de diciembre, el Banco Central ha logrado acumular compras netas por un total de US$ 17.402 millones en el mercado de cambios, y las reservas internacionales han experimentado un incremento de US$ 6.143 millones, un avance del 29% desde los US$ 21.209 millones registrados en diciembre de 2023.