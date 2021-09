El BCRA volvió al dólar futuro y lanza Ahora 12 en la City

Agosto es un mes en el que el BCRA termina usualmente con saldos negativos, en agosto del 2020 tuvo que vender unos US$1.300 millones Agosto es un mes en el que el BCRA termina usualmente con saldos negativos, en agosto del 2020 tuvo que vender unos US$1.300 millones

BCRA El dólar tras las elecciones es la gran incógnita del electorado.

Qué va a pasar con el dólar luego de las elecciones

Es la gran pregunta que se hace el mercado, sobre todo los electores que viven del día a día y cobran sus sueldos en pesos. En el oficialismo responden en público y en privado que no habrá devaluación brusca tras las elecciones.

Ahora bien, está previsto que entre diciembre y marzo, el Gobierno llegue a un acuerdo con el FMI. Entonces, interesante lo que marcó la consultora 1816:

Nos parece difícil que el FMI permita que el Banco Central siga vendiendo CCL vía AL30 como estos meses, considerando que a Macri ni siquiera le permitió vender divisas en el MULC (mercado más transparente que el CCL) por mucho tiempo Nos parece difícil que el FMI permita que el Banco Central siga vendiendo CCL vía AL30 como estos meses, considerando que a Macri ni siquiera le permitió vender divisas en el MULC (mercado más transparente que el CCL) por mucho tiempo

"En las cuatro elecciones anteriores, esa corrección comenzó dentro de los dos meses siguientes. El tipo de cambio nominal tuvo depreciaciones significativas (incluso superiores al 50%) en lapsos muy cortos. De este modo, queda reflejado que los desequilibrios acumulados en la antesala de los comicios tienden, por registro histórico, a descomprimirse una vez realizado el evento", alertaron desde Criteria a través de un informe al que accedió El Cronista.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, dijo a dicho medio:

Las cinco elecciones de la última década fueron seguidas de un aumento de la tasa de devaluación y 2021-22 no sería diferente. La menor tasa de devaluación y la escalada del tipo de cambio implícito en los activos financieros se combinaron para dar lugar a un aumento de la brecha cambiaria, derivando en un aumento de las expectativas de devaluación y la demanda por cobertura cambiaria. El BCRA tendría que apuntar a reducir la brecha cambiaria al menos a la zona de 65% para desincentivar las ventas de divisas para turismo y atesoramiento Las cinco elecciones de la última década fueron seguidas de un aumento de la tasa de devaluación y 2021-22 no sería diferente. La menor tasa de devaluación y la escalada del tipo de cambio implícito en los activos financieros se combinaron para dar lugar a un aumento de la brecha cambiaria, derivando en un aumento de las expectativas de devaluación y la demanda por cobertura cambiaria. El BCRA tendría que apuntar a reducir la brecha cambiaria al menos a la zona de 65% para desincentivar las ventas de divisas para turismo y atesoramiento

Criteria insistió: "El resultado de la elección acelerará un proceso de devaluación. No esperamos un salto discreto del dólar ya que creemos que sería una opción no conveniente para el propio Gobierno. Pero si esperamos que el crawling peg se acelere para llevar al dólar a niveles de hasta $ 115 para fin de año y de $ 125 para marzo, lo cual coincide con lo que espera hoy el mercado, mirando las tasas implícitas en Rofex. Más allá de una derrota o victoria del Gobierno en las elecciones, la devaluación esperamos que se acelere".

Sin embargo, es clave otro párrafo:

Esperamos que la corrección de los desequilibrios ocurra de manera gradual ya que la magnitud del desequilibrio no fuerza una devaluación de salto. Además entendemos que el BCRA tendría margen de maniobra con reservas netas en torno a los US$ 9000 millones a fin de noviembre y espacio para intervenir en futuros junto con el hecho de que los controles de capitales evitan movimientos bruscos Esperamos que la corrección de los desequilibrios ocurra de manera gradual ya que la magnitud del desequilibrio no fuerza una devaluación de salto. Además entendemos que el BCRA tendría margen de maniobra con reservas netas en torno a los US$ 9000 millones a fin de noviembre y espacio para intervenir en futuros junto con el hecho de que los controles de capitales evitan movimientos bruscos

Al respecto, Infobae filtró que el escenario que imaginan tanto en Economía como en el Banco Central es que se vaya a una suerte de “devaluación en cuotas”, un esquema que sincere gradualmente el dólar oficial y permita ir cerrando la brecha. La suba del tipo de cambio sería como mínimo similar a la inflación. Pero algunas consultoras como Econviews van más allá y plantean que el ajuste del tipo de cambio oficial sería del 60%: de esta forma también se recuperaría el terreno perdido contra la inflación del 2021.