Tractorazo. Foto: Twitter Ante la falta de gasoil, que complica la cosecha, el campo pide un paro nacional. Foto: Twitter

"Cuando los valores del gasoil están por debajo de lo que deberían ser, en un encuentro de oferta y demanda evidentemente, hay más demanda que oferta y eso es un problema. Debemos ver cómo hacemos para que se equilibren esos precios y para que la oferta y la demanda se encuentren, sin que les impacte en la inflación, porque el gasoil está en el país", dijo Pereda durante la conferencia de prensa donde se presentó la Exposición Rural de Palermo que se hará el mes próximo.

Un reciente comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) lo resumió de manera lacónica: "Sin gasoil, el campo se paraliza", advirtió la entidad y que " si para el campo se detiene el interior productivo; sin cosecha no habrá dólares".

Al respecto, el titular de Carbap, Horacio Salaverri, identificó "faltantes muy grandes" en distritos como Trenque Lauquen, "donde estuvieron 24 horas sin combustibles" o Azul, "con dos de cada tres estaciones sin gasoil". En otros casos, como el de La Plata, la escasez quizá no resulta tan grave, pero la venta es por cupos y se multiplica la dilación en las entregas. "Eso genera una situación muy angustiante, porque no podés prever si vas a tener o no gasoil, lo que puede llegar a complicar la siembra de trigo o cebada o provocar atrasos en la cosecha de maíz", según anticipó Salaverri.

En esa línea, abundó que "solo YPF ha dicho que garantizará el cupo de gasoil, pero sin explicitar en qué tiempo lo entregará ni con qué demora. Mientras, al no haber suministro en otras refinerías el consumidor va a ir a YPF y si toda la demanda recae sobre la petrolera estatal los problemas de faltante seguirán invariablemente".

Precios "blue"

Con la escasez aparecieron también los sobreprecios o "la venta blue" de gasoil, como denunció Salaverri al mencionar que se llega a pagar más de 200 pesos por el suministro. "YPF sugiere un precio y de ahí ajustan las demás empresas; como no hay un tope de aumento a veces el campo paga más que lo que se puede pagar en una estación de servicio. Es ridículo porque el valor mayorista termina siendo más caro que el minorista, pero si estás tirado en la ruta vas a pagar lo que sea por moverte", lamentó el dirigente rural.

La semana pasada, la escasez de combustible fue admitida por el Gobierno nacional, que primero en la voz del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y después en la del secretario de Energía, Darío Martínez, admitió los inconvenientes que en mayor o menor medida ya afectan a 19 provincias, con situaciones como la de Tucumán donde temen perder el 30% de la cosecha de caña de azúcar. Para justificar el faltante, los funcionarios nacionales le apuntaron a la reactivación económica y a la cosecha que habrían disparado la demanda de gasoil a niveles récords, a la par que prometieron incrementar en un 50% la importación del suministro para garantizar el abastecimiento.

Juan-Manzur-2909.jpg Juan Manzur prometió una solución "entre hoy y mañana".

Pere pese a la promesa del Gobierno, en Carbap pusieron reparos. Después de observar "un nivel de improvisación importante" porque "reconocieron el problema la semana pasada, cuando llevamos meses con esto", Salaverri se mostró preocupado por el escenario internacional, asociado a la guerra entre Ucrania y Rusia, que dificultaría la provisión de gasoil: "Tal vez no se consiga de la manera rápida y urgente que necesitamos", remarcó.

Por otro lado, descartó que, como argumentaron en el Ejecutivo, tenga que ver con una demanda agregada de la actividad: "La cosecha actual es menor a la cosecha anterior. Dicho más claramente, para mover la misma cantidad de kilos no creo que se necesiten mas litros de gasoil; los trabajos de laboreo fuerte que son los de la cosecha gruesa no han empezado y en cuanto al trigo, vamos a sembrar menos. Así que, en lo que refiere a nuestro sector, dudo que la falta de gasoil venga por una mayor demanda".

Medidas de fuerza

La entidad que agrupa a las rurales de Buenos Aires y La Pampa no descartaron una medida de fuerza en caso de que la problemática se prolongue:

"Estamos ante un tema muy conflictivo no solo para el sector agropecuario sino para el del transporte. Habrá que ver qué pasa si esto se agudiza. Es probable que la paciencia, sobre todo la de los transportistas, sea mucho más corta", remató Salaverri.

En tanto, "desde el Grupo Independencia, integrado por varias Instituciones y Cámaras, instamos e invitamos a todas las entidades agropecuarias, agrupaciones del país representantes del sector privado, pymes, Mesa de Enlace Nacional, Mesa de Enlace Provincial, Cámara de Comercio, Cámara de Transporte, distribución alimentos, contratistas rurales y servicios, productores de economías regionales, ciudadanos de buena voluntad y trabajo, a unirnos en una medida de fuerza nacional en pos de la defensa del trabajo y la producción nacional", señalaron en un documento, en el que también expresaron: "Basta de robo, basta de impuestos agobiantes y distorsivos, basta de inseguridad, basta de policial ineficaces y mentiras".

En tanto, en las últimas horas el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que "es evidente que hay un problema de improvisación y también de gestión. Este año venía con más actividad productiva pero no se previno que podía suceder esto. Venimos insistiendo y desarrollando un emprendimiento como el bioetanol , que da trabajo, mano de obra, y creemos que puede ser una alternativa, pero no hay soluciones mágicas, es complejo porque hay que coordinar muchos aspectos entre los ministerios de Agricultura y de Producción".

Por último, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) expresó en un documento que "pocas veces se vio lo que actualmente estamos atravesando" por el faltante de gasoil que se registra en el mercado causada por "inoperancia y incapacidad" desde el ámbito gubernamental para evitar "las mínimas necesidades que tiene el principal sector productivo y generador de recursos del país".