Falta de gasoil: Paro confirmado y advertencia por alimentos

"(Mayo) fue el mes más crítico. No pudimos trabajar; entonces, no podemos facturar. Y estamos a fin de mes, y hay complicaciones para pagar los sueldos", afirmó.

La protesta de mañana, que es por tiempo indeterminado, alcanzará varios rubros englobados por la CTC, como el transporte de paqueterío, de caña de azúcar, de citrus y de cereales, entre otros.

En este contexto, en la provincia se viralizaron videos de camiones de transporte de cargas a la vera de la ruta, en largas filas esperando para obtener combustibles.

Según versiones, hay choferes de otras provincias que están hace varios días en Tucumán, sin poder volver a su lugar de origen, debido a que no pueden conseguir gasoil.

Por la falta de gasoil, transportistas ratifican la medida de fuerza de mañana martes 31/05 y advierten por el peligro de desabastecimiento de alimentos.

En el Gobierno provincial, en tanto, anticiparon que a fines de junio se normalizaría la demanda, mientras en las estaciones de servicio reconocieron que "la oferta (de gasoil) es menor".

El norte, complicado

Si bien hasta el momento los problemas de desabastecimiento de gasoil se solucionaron parcialmente en la zona pampeana, los mismos continúan presentes en el norte del país. Según la última encuesta realizada por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la región con un alto nivel de desabastecimiento está comprendida por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta y Tucumán.

Y toda esta situación tiene lugar en momentos donde avanza la cosecha de soja y maíz, y también la tarea de recolección de producción en muchas economías regionales, como la caña de azúcar, cítricos, entre otras.

Además de problemas de abastecimiento, con cupos de entrega en estaciones de servicios, los transportistas deben hacer frente a precios liberados en el ámbito de la distribución mayorista de gasoil, donde también se aplican restricciones de venta por volumen. Hay que recordar que en abril pasado los integrantes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), que nuclea a muchos centros de transportistas de granos de la zona pampeana, realizaron un cese de actividades para reclamar también por la regularización de las entregas de gasoil.

Repercusiones

Roberto Guarnieri, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una entidad que agrupa a 43 cámaras de transporte de todo el país, sostuvo que "el desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas. Desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil".

Por otro lado, el dirigente sostuvo que el faltante de combustible es un problema que afecta a todo el país, de diferente manera. La situación más crítica se vive en el centro y norte del país, y en el sur hasta el momento no se han registrado mayores complicaciones. Y agregó:

"En el caso que no exista una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento. No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión" "En el caso que no exista una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento. No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión"

También advirtió que las pérdidas que ocasiona esta situación son muy grandes, desde el punto de vista económico y social. A su vez señaló que el tiempo de espera y la incertidumbre de un transportista que no puede saber cuándo saldrá ni cuándo llegará a destino, produce un daño enorme. "Y lo más angustiante es que pese a las reiteradas promesas de diferentes funcionarios diciendo que todo se normalizaría, no tenemos ninguna novedad", concluyó.

Por su parte, Aníbal Goichik, Presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas (CEMAC), dijo que la provincia se encuentra afectada por la asimetría de los precios de los combustibles y con transportistas de Brasil que ingresan a la Argentina con el tanque vacío y cargan por una conveniencia de precio para realizar su recorrido hasta Buenos Aires o Chile transportando diferentes productos, como así también sucede cuando inician su viaje de retorno.

"Hoy se ralentizó la carga, hay muchas horas de esperar para cargar el tanque, hay faltante de combustible y que lleva a que los camiones se encuentren entre 7 y 10 horas para parados al costado de la ruta y gracias a Dios hasta el momento no se han registrado accidentes. Se necesita llenar los tanques para tener una autonomía razonable. La mayoría de los camiones tienen una autonomía total de 1.000 kilómetros, y con los tanques llenos por lo menos se aseguran trasladar la carga del norte al centro del país", precisó Goichik.

También aseguró que actualmente los transportistas tienen una pérdida importante de lucro cesante, y en ese sentido advirtió que podría haber desabastecimiento de ciertos productos alimenticios primarios que vienen desde el norte grande hacia Buenos Aires o Córdoba o Santa Fe, o bien de aquellos productos terminados que llegar al norte argentino, "no porque los transportistas hagan paro o no quieran viajar, sino por las horas que están parados esperando el vital elemento que necesitan que es el gasoil. En el caso que no haya una solución a la problemática, se afectará el consumo e incidirá en la inflación".

Por último, Eduardo Reinoso, Presidente de Asociación Transportadores de Cargas de Tucumán (ATCT), comentó que la situación en la provincia “está complicada”, y además señaló que empiezan a surgir problemas para trasladar la producción, como el citrus, el limón, la caña de azúcar. “No se están consiguiendo camiones para trasladar la mercadería, porque no hay gasoil”, concluyó el transportista.