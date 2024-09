Dólares sin cepo: Qué compras podés hacer que no estén alcanzadas por impuestos

Servicios de salud.

Compra de medicamentos.

Compra de libros, sin importar el formato.

Uso de plataformas educativas y software con fines educativos.

Compra de pasajes de transporte terrestre con destino a países limítrofes.

Gastos relacionados con proyectos de investigación del Estado o universidades.

Estos rubros fueron excluidos del "impuesto PAIS" y tampoco están sujetos a la percepción del 30%. Por lo tanto, al realizar este tipo de gastos, el banco debería cobrar únicamente la cotización oficial, sin agregar recargos adicionales.

Dólares: Problemas con la aplicación de los recargos

Uno de los inconvenientes comunes es que, a pesar de las excepciones, los bancos suelen aplicar los recargos de todos modos, ya que sus sistemas no siempre pueden identificar automáticamente si un gasto está exento o no. Por ejemplo, si una persona realiza una compra en una farmacia en Brasil o Estados Unidos, el banco no puede saber de inmediato si el cliente compró un medicamento (exento) o un desodorante (no exento). De manera similar, si un cliente adquiere un libro en un hipermercado, es probable que se aplique el recargo, aunque debería estar exento.

En estos casos, el consumidor tiene la opción de reclamar la devolución de los montos adicionales presentando los comprobantes correspondientes, como tickets, facturas o pasajes. La AFIP aclara que “cuando no corresponda la percepción practicada, se podrá solicitar la devolución del impuesto ante el agente de percepción, adjuntando las pruebas que justifiquen la solicitud”.

dólares, compras.jpg

El dólar "free shop": una oportunidad para viajeros

Los free shops, ubicados en aeropuertos internacionales como Ezeiza y otros puntos del país, ofrecen una opción atractiva para quienes viajan al exterior. En estas tiendas libres de impuestos, los precios de productos exclusivos (como perfumes, tecnología, chocolates y bebidas alcohólicas) pueden pagarse en pesos convirtiendo los precios en dólares al tipo de cambio oficial.

Además, en estos comercios no se aplican los dos recargos del 30%, lo que representa una oportunidad única para los viajeros de acceder a productos de lujo a precios más competitivos, tanto con tarjetas de crédito o débito como en efectivo.

No obstante, las compras realizadas en los free shops pueden estar sujetas a un impuesto aduanero del 50%. Este impuesto se aplica solo si el monto gastado supera la franquicia asignada al pasajero, o a todo el grupo familiar en conjunto. Actualmente, la franquicia para compras realizadas en free shops al regresar al país por avión o barco es de US$ 500 por persona. En cambio, si el ingreso se realiza por vía terrestre o fluvial, no se aplica esta franquicia, salvo en Puerto Iguazú.

