Dólar, tasa de interés, reservas y riesgo país: Los peligros del nuevo plan

Los economistas de esta consultora interpretan que la medida es principalmente cambiaria y busca reducir la brecha, aunque conlleva una inconsistencia fundamental: a menor brecha, mayor intervención.

Intervención y pérdida de acumulación de reservas deriva en un riesgo país por encima de los 1.500 puntos básicos.

Los analistas de la Fundación Mediterránea coinciden en que será difícil pagar y refinanciar los vencimientos de deuda externa, que hasta fines de 2025 suman US$ 17.000 millones.

Como señalan desde iProfesional, la atención de los expertos se centra en el valor del dólar blue, la brecha cambiaria y la tasa de interés de referencia para fomentar un mayor atractivo por el peso. Aunque se han establecido reglas de intervención basadas en política monetaria, no serán operativas de inmediato, ya que "existe margen para expandir créditos y depósitos en pesos", señalan desde la Fundación Mediterránea.

En el corto plazo, el precio del dólar billete es crucial.

Si supera cierto techo, se espera que el Banco Central intervenga en el contado con liquidación. Si se produce una confrontación con el mercado, las reservas netas podrían deteriorarse rápidamente.

Como vimos con el riesgo país, la paridad de los bonos de deuda externa ya se ha resentido debido a estos riesgos.

La brecha

Además, si la brecha cambiaria no se reduce según lo esperado, las condiciones monetarias se endurecerán, complicando la salida de la recesión.

Por este complejo escenario, también se necesita reducir la brecha.

Saber cuándo intervenir para administrar el valor del dólar y cuándo no es "un arte". Con varias alertas en el frente cambiario, no solo por la valorización constante del peso sino también por la cuenta de entradas y salidas de dólares en el futuro cercano, gastar recursos en el contado con liquidación puede ser ineficiente, siendo más adecuado ajustar el dólar oficial, afirman los economistas de LCG.

A contramano, ayer (22/7), para ratificar el crawling peg (mini devaluación diaria), el BCRA decidió bajar el precio del dólar oficial $1.

¿Y la tasa de interés?

Con el plan del Gobierno de mantener la devaluación oficial en torno al 2% mensual, el mercado se concentra en sí se ajustará la tasa de interés de referencia en pesos para darle "fortaleza" al peso.

Por ahora, la tasa de política monetaria es del 40% nominal anual (TNA), o 3,29% mensual, negativa frente a una inflación cercana al 5% mensual.

En política monetaria, el "forward guidance" busca orientar comportamientos futuros. Si un banco central ajusta una tasa de corto plazo, se dice que es eficaz si logra modificar las tasas de largo plazo, que reflejan expectativas de tasas futuras, explican desde LCG.

Anunciar movimientos futuros en la tasa de política ("guidance") puede ayudar.

Sin embargo, si las tasas de largo plazo, que impactan más en consumo e inversión, no se mueven, la política monetaria fue deficiente.

Si el Gobierno no convence de que el dólar no está atrasado, estará siendo "fatalmente arrogante" y gastando dólares para bajar el contado con liquidación. Hasta ahora, esos dólares no han sido gastados, pero habrá que ver cómo reacciona el Gobierno si la brecha no se achica, advierten desde LCG.

El cepo

Lograr una brecha nula usando dólares para alcanzar una "unificación sin salto", llegando justo y con la lengua afuera para quitar el cepo, no parece tener sentido si luego el dólar se dispara y no se tienen herramientas para moderar una suba, concluyen los economistas de LCG.

Remonetización

