Dólar blue pega un salto y se acerca a su valor récord

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a un precio de $207,97 para su compra y $208,36 para su venta.

El dólar "solidario" avanza a $180 en promedio, unos $29,5 por debajo del dólar blue.

Mientras tanto, en cuanto al Riesgo País, el mismo se encuentra en los 1.859 puntos básicos, de acuerdo con los datos relevados por Rava Bursátil.

Sobre estos números el analista financiero Christian Buteler destaca que

Si la inflación no baja de esos niveles y el Banco Central no para de emitir para asistir al Tesoro, el tipo de cambio inevitablemente va a subir