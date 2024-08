Día 4: Aceiteros no aflojan y el paro empieza a tener impacto en un rubro clave que genera divisas

image.png El conflicto entre los gremios aceiteros y las cerealeras se agudiza.

Además, por Ganancias, el presidente de la Ciara, Gustavo Idígoras, planteó que el conflicto no es con las compañías del sector, sino con el Gobierno por el impuesto a las Ganancias Además, por Ganancias, el presidente de la Ciara, Gustavo Idígoras, planteó que el conflicto no es con las compañías del sector, sino con el Gobierno por el impuesto a las Ganancias

Las colas en Rosario por el paro de aceiteros

A raíz de la medida de los aceiteros, en los alrededores de los puertos del Gran Rosario hay una larga fila de miles de camiones que se extiende más y más cada día, paralizando no solo las actividades en las 14 plantas procesadoras de granos del Gran Rosario sino también las tareas de los transportistas que deben descargar la mercadería en las terminales y los despachos hacia el exterior del sector que, como se mencionó, más divisas genera al país.

Según CIARA, la falta de diálogo hace que se le sigan "descontando ingresos a miles de trabajadores aceiteros que se sorprenderán al ver menguados sus ingresos a fin de este mes".

A los transportistas les decimos lo mismo, y es que hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales, que tomaron medidas de fuerza intempestivas, sabiendo que nadie podía evitar que colapsen las rutas y las terminales. El daño económico a miles de transportistas y vecinos es absolutamente mayor a cualquier pretensión salarial real A los transportistas les decimos lo mismo, y es que hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales, que tomaron medidas de fuerza intempestivas, sabiendo que nadie podía evitar que colapsen las rutas y las terminales. El daño económico a miles de transportistas y vecinos es absolutamente mayor a cualquier pretensión salarial real

En la vereda de enfrente, Martín Morales, secretario gremial del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) afirmó: "Estamos en cada portón de todas las empresas, los teléfonos disponibles y tenemos la sede gremial a pocas cuadras de las empresas, no vemos inconvenientes para reiniciar el diálogo. Lo que vemos es que no hay voluntad de lograr un acuerdo".

Por el paro hay 10.000 camiones varados y 20 barcos esperando. Algunos calculan que las pérdidas podrían llegar a US$ 10 millones por día.

"La mercadería no se pierde, pero la demora genera pérdidas importantes", dicen desde las cámaras que además afirman que los transportistas de granos terminan pagando 'los platos rotos'.

Además, según alertó Idígoras a la agencia 'Cadena 3', "muchos de los barcos que venían para Argentina hoy ya han sido derivados hacia Brasil", y añadió que esto implica "regalar las divisas" en un contexto económico crítico

"El Gobierno tiene la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria de oficio, no lo ha hecho. Nosotros también podríamos hacerlo, pero no vemos que haya un motivo o problema salarial. El gremio podría solicitarla y no lo hacen, tampoco quieren reunirse con nosotros. Esto tiene un tinte político", aventuró Idígoras.

Otras noticias de Urgente24

Combustibles: Javier Milei no frenó la bola de nieve, ¿y ahora es una bomba de tiempo?

Hubo moneda por el cuchillo pero Rolando Figueroa no quiso foto con Javier Milei (tampoco Boric)

Impactantes fotos que complican a Alberto Fernández

Demoledor video de Alberto Fernández en la Casa Rosada

Fabiola Yañez echó a Fioribello y contrató nueva abogada: A quién eligió