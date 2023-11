CyberMonday: el gran problema que nadie cuenta

Tal y como indicó Brand Partners, lo que deberían hacer los interesados en prestar servicios por el CyberMonday es, en primer lugar, verificar la estabilidad de su sitio web. Es decir: que este no se caiga en medio de la compra, que no lance errores de stock para que el cliente no pase por un mal momento, que pueda ingresar correctamente a todas las opciones disponibles y que no funcione lento.