Cristina Fernández de Kirchner al descubierto: Lo que dijo vs lo que pasó

No es claro que la afirmación sea cierta o no; la conclusión depende de las variables con las que se la analice

Si tomamos en cuenta la evaluación de la variación de la deuda total de la Administración Central (según los registros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía), durante los 2 períodos presidenciales de Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015, la deuda aumentó en un total de US$ 81.943 millones.

image.png

Ahora bien, si consideramos estos mismos números en relación con el Producto Bruto Interno -PBI-, durante sus presidencias, la deuda experimentó una disminución: Hubo una reducción de 4,1 puntos porcentuales:

Pasando del 56,7% del PBI en 2007 al 52,6% en 2015

image.png

Sin embargo, algunos economistas proponen calcular de manera distinta el precio del dólar, especialmente porque durante parte del período de CFK (desde 2011), el mercado cambiario estaba intervenido. Al considerar un tipo de cambio real constante, determinado por el promedio del período 1994-2019, que se puede considerar como un valor normal o cercano al equilibrio, según un estudio del Cippec, la carga de la deuda sobre el PBI en 2015 resulta mayor que en 2007.

Por otro lado, para evaluar el nivel de endeudamiento de una gestión, otros economistas sugieren tomar en cuenta la deuda total de la Administración Central con el sector privado y los organismos multilaterales, excluyendo la deuda dentro del sector público, así como los pasivos del BCRA, que incluyen los pases y Leliqs, además de la evolución de las reservas netas del Banco Central, ya que estas representan un respaldo sólido para enfrentar los pagos de deuda.

En este contexto, durante los 8 años de la administración de la vicepresidente, la deuda se incrementó en US$ 23.000 millones. Entre 2007 y 2015, la deuda con el sector privado y los organismos multilaterales disminuyó en US$ 40.000 millones, pero al mismo tiempo, se perdieron más de US$ 43.000 millones en reservas netas del BCRA, y los pasivos de la autoridad monetaria aumentaron en US$ 20.000 millones.

image.png

El Riesgo País de 600 puntos

Otra de las afirmaciones contundentes de la actual vicepresidenta de la Nación fue la de que:

Cuando me despedí el 9 de diciembre, … el Riesgo País del que tanto hablan estaba en 600 puntos

Esto es cierto. El 9 de diciembre de 2015, en el último día de la presidencia de Fernández de Kirchner, el índice elaborado por el banco estadounidense JP Morgan se ubicaba en los 495 puntos básicos.

Cabe recordar que el Riesgo País refleja la diferencia en los intereses que un país paga por su deuda (conocida como "spread" o sobretasa) en comparación con los intereses que paga la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos por sus bonos. Estos bonos estadounidenses se consideran un punto de referencia por representar un menor nivel, por no decir nulo, de riesgo.

image.png

¿Qué pasó con los dólares?

La vicepresidenta también responsabiliza al Fondo Monetario Internacional -FMI- y se pregunta qué hizo Mauricio Macri, durante su gestión, con los dólares del endeudamiento. CFK pareciera tener poca memoria de la cosecha récord que hubo en la campaña 2022, la cual, permitió la llegada de unos US$ 40.000 millones adicionales. En comparación con la cosecha anterior, este récord supuso un:

10% más de exportaciones y un aumento del 14,4% en recaudación fiscal

¿A dónde fue a parar esa plata? Sobre esto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarca que: "En abril, la liquidación de cosecha fue de US$ 2.435 millones: -23% vs. abril 2022 (de liquidación récord). A pesar de la fuerte sequía que redujo la producción con destino a exportación, el nivel de liquidación es similar a 2015 y es el tercero más alto de los últimos 9 años."

image.png

El ingreso de divisas en abril fue 98% mayor al de marzo, influenciado por la vigencia del programa "Dólar soja". Sin embargo, el monto liquidado acumulado en el 1.º cuatrimestre 2023 fue de US$ 5.236 millones, constituyendo el 4.º desempeño más bajo desde los registros disponibles.

image.png

En la evolución de divisas con el Programa Incremento Exportador: En los 2 meses del "dólar soja", BCRA compró dólares en el mercado (4.968 millones en septiembre y 3.706 millones en diciembre), cumpliendo los objetivos.

En abril comenzó a funcionar el nuevo dólar agro y, tras 2 semanas de vigencia, ingresaron US$ 1.764 millones.

De esta manera, BCRA logró sumar divisas en abril por US$ 33 millones. Sin embargo, la vicepresidenta se anima a cuestionar que fue lo que hizo la gestión de Mauricio Macri con los dólares del FMI, en vez de hacer introspección para ver que fue lo que hizo su Gobierno, junto a Alberto Fernández (presidente), Martín Guzmán (exministro de economía) y Miguel Ángel Pesce (presidente del BCRA) con los dólares que ingresaron al país.

image.png

