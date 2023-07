CEO de BlackRock ve a Bitcoin como la moneda definitiva

El director ejecutivo de BlackRock afirmó que tiene la intención de democratizar la inversión en Bitcoin a través de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de contado. Además, señaló que el ETF de Bitcoin sería "transformador" para los inversores y que, de ser aprobado, marcaría un nuevo comienzo.

La participación de BlackRock fue uno de los impulsores que llevó a Bitcoin a superar nuevamente la marca de los US$ 29.000 y a elevar el precio de la criptomoneda hasta los US$ 31.000. Incluso, Larry Fink se refirió a Bitcoin como "oro digital", que ofrece resistencia a la inflación y a los cambios económicos en cualquier país. Estas declaraciones han aumentado las proyecciones sobre el precio futuro de Bitcoin, alcanzando los US$ 35.000.

En este momento, de acuerdo con CoinMarketCap, el precio de Bitcoin se ubica casi en los US$ 30.000

Volviendo a Larry Fink, en su informe trimestral más reciente, BlackRock mostró ganancias por acción de US$ 9,28, con ingresos de US$ 4.460 millones y un total de activos bajo administración de US$ 9 billones (+11%). Anteriormente, el CEO de esta empresa había mencionado que las criptomonedas ayudarían a diversificar la cartera de inversiones de los clientes de la gestora de fondos.

Democratizar la inversión en Bitcoin

Fink reiteró a CNBC la importancia de trabajar con los reguladores:

Estamos trabajando con nuestros reguladores porque, como en cualquier mercado nuevo, si el nombre de BlackRock va a estar en él, nos aseguraremos de que esté sano y salvo y protegido. Estamos trabajando con nuestros reguladores porque, como en cualquier mercado nuevo, si el nombre de BlackRock va a estar en él, nos aseguraremos de que esté sano y salvo y protegido.

#Bitcoin is an International Asset. - Larry Fink, BlackRock CEO pic.twitter.com/WIVKITXYPj — Michael Saylor (@saylor) July 5, 2023

Bitcoin es un Activo Internacional.

Sin embargo, en ocasiones anteriores, el CEO de BlackRock había calificado a la criptomoneda más famosa del mundo como "un vehículo para el lavado de dinero", una postura que claramente generó descontento en la comunidad criptográfica en ese momento. No obstante, en la actualidad, las intenciones de ambas partes son muy distintas.

