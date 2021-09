Carne: Evalúan subir retenciones para levantar restricciones

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, aseguró en las últimas horas que el Gobierno quiere proteger a la industria para que exporte más, pero aclaró que no lo hará en desmedro de una disparada del precio interno.

"El mercado local se está acomodando y cuando veamos que está plenamente estabilizado serán abiertas las exportaciones en su totalidad", dijo el funcionario. Mientras tanto, la Mesa de Enlace agropecuaria analiza con las bases la posibilidad de un cese de comercialización.

A horas de las elecciones primarias (PASO) en el Gobierno no quieren anticipar nada, pero afirman en off the récord que, si los precios internacionales siguen altos, es imposible pensar en una reapertura total sin otro "amortiguador". Esas mismas fuentes señalan que la suba de retenciones es una alternativa en análisis.

Defensa del Gobierno

En declaraciones a la radio 'El Destape', Fernández dijo que el cepo parcial contra la carne fue una de las medidas que el Gobierno puso en marcha con el único fin de contener la inflación, que este año será un 23% más alta que la del año pasado.

"Ayer veía un informe del CEPA que daba cuenta cómo los precios de la carne empezaron a ceder desde que nosotros cerramos las exportaciones", dijo.

Según ese informe, el precio de la carne vacuna en el mostrador de las carnicerías y supermercados se redujo 1,4% en agosto. Así, acumuló una baja del 6% en la hacienda y del 2,3% mostrador.

Para la Sociedad Rural Argentina, integrada mayoritariamente por grandes productores ganaderos, en 135 días de restricciones, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por US$1.084 millones.

Fernández aseguró que a él no le gustó tener que cerrar exportaciones, porque de hecho el país necesita divisas. Pero defendió la medida porque con ella, según afirmó, se ha frenado la suba de precios que había para este producto en el mercado interno. Y sostuvo:

Me encantaría que en los productores y frigoríficos entendieran que en la Argentina no se debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o París porque no les cuesta lo mismo producir que en esos lugares del mundo

Por lo tanto, agregó, hacia adelante tendrían que saber "discriminar" el precio argentino del precio internacional. "Muchas veces la avaricia genera estas cosas. Y muchas veces también muchos pícaros ven momentos de oportunidad y se meten a hacer desordenes que si el Estado no se pone duro, todo se complica", expresó.

Según Fernández, cuando se anunció el cierre de exportaciones el Gobierno hizo un cálculo y concluyó que el precio local por kilo de carne tenía un nivel de $600 y el de exportación no superaba los $229.

"Eso era producto de subfacturación de casi medio centenar de exportadores que aparecieron de la noche a la mañana. Entonces, no es tan simple como a veces se plantean las cosas. En la construcción de un sistema de precios cuidados y razonables necesita de todos los sectores", dijo.