Carlos Melconian: "Por delante hay una tarea sucia"

Para el economista, “estamos llegando a la hora de la verdad ”. Y destacó que el Fondo va a intentar que la Argentina no caiga en atrasos. “Es el único objetivo. No va a haber reformas estructurales, ni tributarias ni reformas laborales ni de pensiones. Va a haber complicidad para durar. Pero cuando llega la hora de la verdad, algo respecto a tarifas vas a tener que hacer y respecto al régimen cambiario, la emisión monetaria detrás del fisco. Se llega a la hora de la verdad pero ahí se te bifurca el camino de los Feletti. Un Feletti light puede estar, pero no un congelamiento en serio”, agregó.