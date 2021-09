Cammesa: Denuncias por el "empujón" en una megalicitación

Federico Basualdo: Un viernes de locos. Cammesa es hoy controlada políticamente en forma indirecta por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Los nuevos adjudicatarios empezarán a operar a partir de este viernes 1 de octubre. La empresa Horamar, que tiene como accionista al gigante griego Navios Maritime Holdings, obtuvo el servicio de 3 alijadores, la chilena Antares se quedó con otros 3 y Maruba aportará 1 más. En total, se contrataron 7 líneas de servicios de transporte de combustible.

Pero los contratos que generaban mayor interés son los 2 que ahora tienen una extensión de 3 años, uno para transportar gasoil y otro fueloil Pero los contratos que generaban mayor interés son los 2 que ahora tienen una extensión de 3 años, uno para transportar gasoil y otro fueloil

Y las empresas Bahía Grande y Antares eran las principales candidatas para quedarse con ese negocio dado que son las que actualmente poseen los barcos que mejor se ajustan a las condiciones que prevé el pliego.

La licitación para contratar un buque que transporte gasoil por un plazo de 3 años establece que la capacidad de transporte tiene que ser de 16.000 metros cúbicos. Esa condición dejaba mejor posicionado a la empresa Bahía Grande ya que es la única que actualmente tiene un barco operando que cumple con ese requisito al tener una capacidad de 17.000 metros cúbicos.

Según informó el sitio 'Runrún Eléctrico', Bahía Grande es una firma controlada por el grupo Jacob que tendría entre sus accionistas a Horacio 'el flaco' Miró, un empresario históricamente vinculado al peronismo cordobés de José Manuel De la Sota y hoy de buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Cuando dicen que se favorece a los que ya están, que vean que pasó el año pasado. Bahía Grande no era proveedor de CAMMESA y ganó ofertando un buque que trajo de afuera y desplazó a uno de los que estaba (uno de Horamar). Entonces, ¿por qué no podría pasar lo mismo este año? Es decir, que cualquier armador desplace a alguno de los que están. Cualquiera puede ofertar en todas las líneas. No se entiende porque dicen que favorece a algunos y otros no", señalaba antes de conocerse los resultados al mencionado sitio, una fuente cercana a la secretaría de Energía.

El otro contrato era para transportar fueoloil entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2024. En este caso, el pliego exigía una capacidad de transporte de 10.000 metros cúbicos, condición que podía ser cumplida por varias firmas. Pero que en la actualidad es brindado por la firma Antares, que opera un barco alijador con una capacidad de transporte de 13.000 metros cúbicos.

El barco de Antares empezó a trabajar con Cammesa cuando el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, tenía el control del organismo. Entonces fue Claudio Uberti quien le abrió el juego a la firma Pobater, vinculada a la familia Sambusetti.

Julio De Vido..jpg El barco de Antares empezó a trabajar con Cammesa cuando el Ministerio de Planificación, estaba a cargo de Julio De Vido.

A mediados de julio de esta año, el juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente de Enarsa (ahora Ieasa), Exequiel Espinosa, por considerarlo responsable del delito de administración fraudulenta agravada y le trabó un embargo por $800 millones. La causa se inició a causa de una denuncia de la Oficina Anticorrupción porque Espinosa contrató en 2012 sin licitación los depósitos de combustible de 3 empresas, los cuales nunca utilizó. Entre ellas figuraba Pobater a la que le terminó pagando US$899.200.

Volviendo a la licitación actual, la naviera Bahía Grande, la propia Maruba, que tenía 3 barcos alijadores contratados y ahora pasará a operar con sólo uno, y National Shipping presentaron ofertas en la licitación, pero no fueron adjudicatarios. Y Maruba amenaza con presentar un recurso administrativo o avanzar con un reclamo en la Justicia si el gobierno confirma el resultado de la licitación.

"La contratación buscó concentrar el mayor número de buques disponibles en el período de mayor consumo (pico estacional) y a la vez mantener a disposición los buques necesarios durante todo el año que permitían garantizar la seguridad en la operación ante eventualidades no previstas", explicó al sitio 'EconoJournal' una fuente cercana a Sebastián Bonetto, gerente general de Cammesa, que responde políticamente a Federico Basualdo.

Y agregó: "conforme el resultado de la convocatoria se estima una reducción de 10,79% (US$ 13,49 millones) en el costo total de contratación respecto de la tarifa actual. A su vez, si se analiza la reducción de flota mínima proyectada para los tres años, comparado con el gasto de la flota actual, se verifica una reducción presupuestaria total de US$ 54,35 millones para el periodo 2021-2024".

Cammesa respaldó a Antares

La denuncia contra Antares, uno de los grandes ganadores de la licitación, se basa en que se adjudicó 3 líneas de servicios pese a que la documentación respaldatoria de su oferta ingresó formalmente en los sistemas informáticos de Cammesa cuando el plazo temporal previsto por el pliego ya estaba cumplido.

Antares alegó que la información salió de sus servidores en tiempo y forma, pero que se incorporaron tarde al sistema encriptado de Cammesa por problemas informáticos que exceden a la empresa.

La compañía que administra el mercado eléctrico suele ser híper estricta con el cumplimiento de los tiempos licitatorios. Grandes jugadores a nivel internacional como Shell y Chevron fueron descalificados de algunas de los concursos que se realizaron este año para comprar gasoil porque sus propuestas económicas llegaron unos minutos después del plazo previsto La compañía que administra el mercado eléctrico suele ser híper estricta con el cumplimiento de los tiempos licitatorios. Grandes jugadores a nivel internacional como Shell y Chevron fueron descalificados de algunas de los concursos que se realizaron este año para comprar gasoil porque sus propuestas económicas llegaron unos minutos después del plazo previsto

Así y todo, en este caso Cammesa contrató a un estudio jurídico (uno de los tres grandes bufetes de la city porteña) para que realice un dictamen externo de lo ocurrido. Y tanto estos abogados externos como el área de Legales interna de empresa administradora, respaldaron la posición de Antares, por lo que la empresa chilena pudo participar y terminó siendo una de las principales ganadoras cuando, en un principio, la mayoría la daba fuera de juego.

antares.jpg Abogados externos contratados por Cammesa así como el área de Legales interna de empresa administradora, respaldaron la posición de Antares.

Cabe destacar que si bien la línea de gerentes de Cammesa es competente, superestructuralmente la política ejerce poder. Y en esa clave, hace unos meses el cristinismo desplazó a Ariel Kogan, mano derecha del secretario Darío Martínez, de la vicepresidencia de la compañía. Y a principios de septiembre terminó de tomar el control de la organización gerencial de Cammesa con la designación de Bonetto y otros ex directivos vinculados al ex Ministerio de Planificación, como Juan Strada, que ingresó en el área de Legales, y Fernando Pacini, que entró en la Dirección de Combustibles.

Según 'EconoJournal', de esta licitación por buques alijadores también estuvo al tanto, aunque sin poder vinculante, Agustín Jerez, otro ex funcionario que integró la organización ministerial que dirigió Julio de Vido, que hoy preside la firma estatal Ieasa (ex Enarsa).

Allegados a la Subsecretaría de Energía Eléctrica afirmaron que, más allá de las denuncias contra la aceptación de la oferta de Antares, la licitación ya está concluida.

La calidad frente a proveedores

Por otro lado, fuentes del mercado naviero hacen referencia también a la antigüedad y presunta deficiente calidad de algunos de los buques contratados por Cammesa. Dejan entrever que no será sencillo que petroleras de primer nivel mundial validen el proceso de vetting (inspección de seguridad) de esas embarcaciones.

Por caso, el buque Punta Quilla, ofrecido por Antares, fue descartado por YPF debido a que excede la antigüedad aceptada por la petrolera controlada por el gobierno. Y el San San H, de Horamar, también lleva varias temporadas fuera del transporte de combustibles para grandes petroleras.

El buque Punta Quilla, que había sido desafectado por YPF, fue uno de los alijadores adjudicados por Cammesa a la empresa Antares El buque Punta Quilla, que había sido desafectado por YPF, fue uno de los alijadores adjudicados por Cammesa a la empresa Antares

El conflicto llegó a los gremios

El sindicato de obreros marítimos que cobró visibilidad hace varios años cuando era liderado por Omar 'Caballo' Suárez, quien estuvo en efecto sentado hace varios años en el directorio de Maruba, la denunciante, respaldó el proceso licitatorio realizado por Cammesa: "Desde el SOMU apoyamos a vuestra compañía (Cammesa) para mantener y renovar los esfuerzos para continuar con la prestación de servicios de transporte a través de los buques que han sido adjudicatarios", expresa un pasaje de la nota enviada a Darío Martínez por Raúl Durdos, secretario general del gremio.

Pero el Centro de Capitanes de Ultramar, que conduce Marcos Castro, y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, que representa Eduardo Mayotti, cargaron duramente contra la decisión de Cammesa.

En una carta al Secretario de Energía advirtieron que "las asociaciones firmantes nos dirigimos a Usted en representación del personal embarcado por la empresa armadora Maruba a los fines de expresarle nuestra preocupación ante la exclusión, en la prestación de servicios a Cammesa, de dos de los tres buques tanques que opera esta empresa". "La decisiva magnitud de la porción de flota que quedará inactiva (…) amenaza el futuro de las fuentes de trabajo para más de 200 trabajadores y sus familias", concluye la misiva.

Como sea, la decisión final se verá el este mismo viernes al ver si los nuevos adjudicatarios asumen o no los servicios.