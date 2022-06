Bitcoin se hunde y logra su valor más bajo en 18 meses

Además, hay ballenas (grandes inversores) que podrían vender sus bitcoins impulsando más aún la caída de precio. Así se teme, por pura especulación, debido a que algunas organizaciones poseen préstamos con garantía en sus BTC que están cerca de llegar a su precio de liquidación. Esto ocurre por ejemplo con MicroStrategy y Celsius, según comunicó el especialista MikeBurgersburg.

Eso significa que tales ballenas tendrán que agregar fondos como colateral o vender sus bitcoins. La segunda opción podría generar un efecto dominó en la criptomoneda llevándola a precios más bajos. Sin embargo, vale aclarar que resulta poco probable que la venta de BTC sea una estrategia de MicroStrategy, dado que Michael Saylor, su CEO, ya publicó hoy en su Twitter que confía en bitcoin, mostrando su convicción alcista como de costumbre.

Asimismo, en este panorama plataformas como Celsius y Binance paralizaron los retiros de bitcoin, lo que eleva la desconfianza y el pánico entre algunos usuarios. Esta confluencia de factores alimenta el miedo entre los inversionistas propiciando sus ventas hasta que los compradores consigan revertir el movimiento.

Se eleva ligeramente el miedo en el mercado de bitcoin

Según el índice de Fear and Greed, el sentimiento del mercado en este momento se mantiene con miedo extremo en una escala de 11 de 50 desde la noche. Tal cifra implica una baja de 2 puntos respecto al anterior informe, lo que refleja una ligera agudización de este temor que ha caracterizado al mercado bajista de este año.

Es crucial en momentos así no tomar decisiones impulsivas y mantener la estrategia de trading para no llegar a situaciones no deseadas. Escenarios como este deben estar previstos en un plan de riesgo para evitar sorpresas y manejar las emociones.

Es por eso que entre los entusiastas que holdean (compran y no venden) se mantiene el sentimiento alcista a largo plazo, más allá de que no haya garantía de su alza y las predicciones para el futuro cercano continúen bajistas.

Así cotizan las principales criptomonedas del mercado, de acuerdo con CoinMarketCap:

image.png

