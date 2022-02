BCRA sube la tasa pero no lo suficiente para esta inflación

En línea con la suba de la tasa de interés de política monetaria, a los efectos de propiciar su transmisión plena al retorno de las colocaciones a plazo en pesos, el Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos.

Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 41,5% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 50,4% de tasa efectiva anual (TEA).

Para el resto de los depósitos del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 39,5%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 47,5%.

El resto de las tasas reguladas por el BCRA no tendrán alteraciones, de tal manera que continúa sin cambios el programa Ahora 12 y la tasa para la financiación de saldos impagos de tarjetas de crédito se mantiene en 49%. También se mantienen las tasas de las líneas de inversión productiva con una tasa de 30% y para capital de trabajo con una tasa de 41%.

Sobre esta suba, el economista Gabriel Caamaño dice

Subieron 250 pb la tasa de las LELIQ y la TEA sigue detrás de las expectativas de inflación. Para peor, en primer bimestre PASES+LELIQ acumulan efecto monetario expansivo. Para endurecer, blandito. Que se yo, igual no es para cambiar expectativas. Si lo querían reconfirmar, OK. Subieron 250 pb la tasa de las LELIQ y la TEA sigue detrás de las expectativas de inflación. Para peor, en primer bimestre PASES+LELIQ acumulan efecto monetario expansivo. Para endurecer, blandito. Que se yo, igual no es para cambiar expectativas. Si lo querían reconfirmar, OK.

En tanto, Christian Buteler -analista financiero- señala que

Con una inflación del 50% anual la búsqueda de tasa real positiva es una medida de manta corta Le retribuís en forma justa al depositante por sus $ pero hundís al BCRA en un déficit cuasifiscal que será impagable. Con una inflación del 50% anual la búsqueda de tasa real positiva es una medida de manta corta Le retribuís en forma justa al depositante por sus $$$ pero hundís al BCRA en un déficit cuasifiscal que será impagable.

Al mismo tiempo, dice

Un horror las leliqs en 42%, imagina lo que fue en Septiembre de 2019 que llegaron a 86% Gráfico de tasas de leliqs 2018/2020 Un horror las leliqs en 42%, imagina lo que fue en Septiembre de 2019 que llegaron a 86% Gráfico de tasas de leliqs 2018/2020

image.png

Y es que la suba del BCRA no alcanza para compensar estos niveles de inflación -que a su vez están contenidos por el congelamientos de precios-. La nueva tasa de plazos fijos para personas: 41,5% -TNA-, equivale a 50,4% efectiva anual. Esto iría en línea con una inflación mensual de 3,4% y no con una de 3,9% y contenida.

Por otro lado, tal como informó Urgente24, Tasa de interés: Expectativa por suba este 17/02

Aún con ese ajuste, los rendimientos de los depósitos aún perderían contra la inflación estimada para este año en un 54%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de la entidad monetaria.