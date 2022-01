Bajan el dólar blue y el riesgo país, pero con pisos altos

https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1488138468316307466 El dólar blue continúa a la baja: se vende a $211 en el microcentro porteño. En GBA baja hasta los $214 en promedio.



El Riesgo País cae 4,5% a 1758 puntos. — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) January 31, 2022

El Banco Central promete aflojar el cepo para empresarios

En simultáneo, el vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), Jorge Carrera, abrió la puerta a la posibilidad de una flexibilización del cepo para empresarios.

Según el funcionario, "lo más importante, ahora, es acumular reservas" y dijo: "En ese contexto y en los primeros meses o tal vez años, años el cepo mantendrá las características actuales, pero sin perder de vista que la idea es abrirlo gradualmente, para que haya una mayor movilidad de capital para la inversión extranjera".

Carrera resaltó que "cuanto más se consolide no solo la acumulación de reservas, sino también el superávit comercial y el de cuenta corriente, se podrá ir liberalizando el cepo".

El titular de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, dijo en Editorial Perfil al respecto:

—Que un mercado tan pequeño, 5% del mercado oficial, genere tantas expectativas y turbulencias, ¿no indica que hay un problema a solucionar con el cepo y habrá que liberar en algún momento el mercado de cambios?

Lo que tenemos que hacer y ya lo hemos hablado en otro caso y estamos trabajando en eso, es desarrollar el mercado de capitales de la Argentina. La Argentina tiene una extraordinaria capacidad de generación de ahorro desde que el Banco Central tiene estadísticas de la importación de billetes se han importado 170 mil millones de dólares de nuestro país y hoy el Banco Central tiene el equivalente a cuarenta y 44 mil millones de dólares a través de sus instrumentos de exteriorización. La Argentina ha tenido una extraordinaria capacidad de ahorro y el sistema, el mercado de capitales y el sistema financiero tenemos que desarrollarlo para que puedan digerir semejante capacidad de ahorro, si no, aún en un proceso exitoso, se van a repetir estos fenómenos de dolarización porque la gente no tiene otra alternativa de ahorro que no sea el dólar. Y un país que en un año puede comprar dólares para formación de activos en el orden de los 17 mil millones, de los 23 mil millones de dólares se hace insostenible en su balanza de pagos y cambiaria. La buena noticia es que el mercado de capitales viene creciendo sostenidamente. Creció en el año 2020, creció 70% en el año 2021. Vemos que instrumentos nuevos como el cheque electrónico, como la factura conformada están creciendo aceleradamente para permitir el financiamiento Pyme y vemos a instituciones del mercado de capitales como las compañías de seguros, fondos de inversión y demás, comprando ese tipo de instrumentos y ayudando al financiamiento de la producción. Lo que tenemos que dar es un paso adicional para grandes procesos de inversión, como la de inversión en infraestructura y como la inversión no solo en pequeñas empresas, sino de empresas de grandes dimensiones o de grandes proyectos a través del mercado de capitales local. Esa es la solución que tiene el proceso de dolarización de la Argentina. Es la solución que tiene este fenómeno de que el Banco Central necesite esterilizar semejante volumen de dinero.

—Llevará tiempo terminar de crear ese mercado de capitales. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer con el cepo?

—Yo creo que tenemos que estar en 100 mil millones de dólares de exportación. El crecimiento del año pasado ha sido alentador.

—Vos mencionaste el objetivo de 100 mil millones de exportaciones en el primer reportaje que te hice en 2019. Pero teniendo ese éxito, no hay un mercado de capitales que absorba su excedente y el problema lo vas a tener igual. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cuál sería la solución mientras tanto?

—La solución mientras tanto es que nosotros, nuestro compromiso es ir relajando las regulaciones cambiarias en lo que hace al proceso productivo. Ya hemos hecho que aquellas empresas que incrementen su aportación un porcentaje del incremento de exportación pueden aplicarlo al giro de dividendos, al exterior, al pago de deuda con la matriz, al pago de deuda comerciales. También las empresas que consiguen financiamiento externo tienen acceso al mercado de cambio, para poder realizar este tipo de cancelación de obligación. Y en la medida en que las importaciones continúan creciendo iremos también relajando las otras restricciones. No son restricciones que a nosotros nos gusten, son restricciones necesarias en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo.

—¿Van a subir las tasas de interés y ser positivas?

—Ya hemos tomado una decisión en este sentido, subiendo la tasa de interés tanto de los plazos fijos como de los instrumentos de esterilización del Banco Central. Estamos terminando un cambio en los instrumentos por los cuales esteriliza el Banco Central ese dinero, se va a eliminar el pase a 7 días. Hemos creado un nuevo instrumento que es la Lelic a 180 días. Estamos en un proceso de transición por el cual los bancos están cambiando sus carteras de un instrumento al otro, y también hemos establecido restricciones en el sentido que pueden acceder a este tipo de instrumento aquellos bancos que captan depósitos a plazo fijo o tratado el proceso de transición. Cuando termine ese proceso de transición, vamos a evaluar si es necesario un nuevo aumento de la tasa de interés. Y esto también va a estar relacionado con el desempeño inflacionario.

Respecto a la inflación, respondió:

"Yo creo que tenemos un compromiso cierto de desaceleración de la inflación. El contexto que estás relatando es acertado. Ahora estás reconociendo también que tenemos un problema de inercia inflacionaria y eso si no hay un programa de shock que ha demostrado también dificultades para poder salir del corsé que se impone en los programas de shock, vamos a tener una desaceleración inflacionaria importante. Yo tengo también un rol importante en la desaceleración inflacionaria, el crecimiento. Insisto, si logramos que se reduzca la incertidumbre y las empresas comiencen a responder por cantidades, se impulsa la demanda. Y también vamos a tener un proceso de desaceleración inflacionaria, que sin duda la reducción del déficit fiscal va a contribuir".