ANSeS: Todos pagamos el proselitismo de Santiago Fraschina

Está muy bien que Fraschina distribuya subsidios y no sólo en Santiago del Estero. En todas las provincias argentinas deben acumularse otras personas con similares necesidades ya que la Administración del Frente de Todos no ha reducido la pobreza que provocó Mauricio Macri pero a economistas como Fraschina semejante horror no los conmueve. No es su prioridad.

“El FMI quería atar los aumentos de los haberes a la inflación. Así se sostiene el poder de compra, pero nosotros queremos aumentarlo.”

"El reconocimiento de años de aportes por tareas de cuidado nos pone a la vanguardia en términos previsionales y derechos de la mujer. El FMI siempre se opone a incluir previsionalmente a aquellas personas que no tengan 30 años de aporte."

En el barrio a la gente como Fraschina la llamaban "petardo".

El fracaso

Fraschina es hábil para disfrazarse de Papá Noel. Sin embargo, cuando él tuvo que gestionar, fracasó. Él fue coordinador de Comercio de Proximidad de la Secretaría de Comercio de la Nación. ¿Qué hizo Fraschina para detener la inflación? ¿Alguien podría explicarlo? Los resultados fueron nulos y hoy día sólo se puede hablar de Fraschina porque el gobierno siguiente fue el de Macri, un incompetente tal como Alfonso Prat Gay, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y los otros (habrá que ver cómo hace Horacio Rodríguez Larreta para explicar que su economista de cabecera es Hernán Lacunza... ).

El gran 'logro' de Fraschina en los días de CFK fue la organización de la Red Comprar: ¿?

Sin embargo, él 'baja línea' -tal como si con el uruguayo Víctor Hugo Morales no fuese suficiente-, y le explica al prebendario El Destape:

"Aunque el FMI se oponga a este tipo de políticas, aumentar la inclusión previsional es una política que vino para quedarse".

https://twitter.com/jsfraschina/status/1493209184417947650 “Mi familia me sostuvo durante este tiempo sin trabajo y sin ingresos. Gracias a la prestación anticipada ahora puedo continuar con mi vida y disfrutar de mi hijo, campeón mundial de Judo.” pic.twitter.com/DpGZpfS8g5 — Santiago Fraschina (@jsfraschina) February 14, 2022

Tan militante Fraschina, él estuvo junto a Florencio Randazzo y contra CFK en 2017, igual que Alberto Fernández y Julián Domínguez.

Y antes de eso, frecuentó a Amado Boudou, allá por 2011, en la creación de 'La Gran Makro', junto a Roberto Feletti, Mercedes La Gioisa, Alejandro Robba -con quien luego escribió un libro proselitista- y Fernanda Vallejos, más tarde recomendada por Artemio López y Eduardo Valdez para diputada nacional por Unidad Ciudadana.

¿Cómo fue, entonces, que Fraschina terminó con Randazzo? Obvio que la culpa fue de Domínguez. Pero, ante la derrota, Fraschina recalculó, logró ingresar al Instituto Patria, enarbolar el pabellón K y ahora prometer lo que el Fisco no puede juntar sin estresar aún más su contabilidad. Pero a Fraschina no le importa porque a él lo convocaron para distribuir, no para buscar el dinero. Además, parece que opina que emitir no es tan negativo.