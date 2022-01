Agricultura suma un Economista de CRA como nuevo secretario

MinisterioAgricultura.jpg El ministerio de Agricultura suma a economista de Confederaciones Rurales Argentinas

De buena relación con Domínguez en su anterior paso por el ministerio, en 2009, Ruiz fue uno de los impulsores de Alfredo de Angeli, en su gestión de la FAA, aunque luego se distanció tras el ingreso de De Angeli a Juntos por el Cambio explican periodistas conocedores del sector.

Ruiz entraría por Diana Guillén, actual jefa de Gabinete que venía de la gestión de Luis Basterra y de reconocida trayectoria en el Senasa como responsable del área vegetal, que tiene a Cristina Kirchner como referente.

Como fuere, desde CRA, remarcaron hace dos días que el sector necesita clarificar y dar previsibilidad en el futuro: "Es responsabilidad del Gobierno, lo que no nos puede pasar es volver a tener un año como el 2021, no sabíamos qué iba a pasar, no puede volver a suceder. No tenía nada de letra técnica".

Confederaciones Rurales Argentinas nunca fue un espacio a fin al kirchnerismo

Horas después de que la Mesa de Enlace confirmó que el sábado participará de la protesta del sector rural, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, nombró a un técnico de la Mesa de Enlace como secretario de Agricultura en reemplazo de Jorge Solmi.