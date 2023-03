Diego Santilli criticó a Kicillof pensando en las PASO

“Vive en una burbuja, habla de una provincia que no existe”, afirmó Santilli tras escuchar al gobernador enumerar las acciones de la gestión provincial, a la que criticó duramente al decir que “basta con salir a la calle para entender que hay una crisis creciente y sostenida de inseguridad en todos los rincones de la Provincia; no hay atención primaria en los hospitales públicos; y la informalidad no para de crecer, no hay creación de empleo privado y genuino”.