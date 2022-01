Sin Lionel Messi, Chile amenaza con cortar el invicto

Por su parte, Lionel Messi, no fue citado a los 2 encuentros próximos de la celeste y blanca (Chile y Colombia) y se quedará en Francia entrenando con el PSG. En primer lugar, para no tensar más la relación con Leonardo (director deportivo del PSG) y con el propio club parisino, en segundo para que el rosarino se recupere de las molestias que arrastró durante buena parte del 2021 y también su recuperación post-covid, y por último, porque tampoco tiene mucho sentido esforzar a la figura argentina en el año del Mundial, sabiendo que no se deben correr riesgos innecesarios desde su estado físico.