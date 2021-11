Revuelo con el Chiqui Tapia: Quieren 'encerrar' a Tigre

EZEQUIELMELARANATIGRE2.jpeg Claudio ‘Chiqui’ Tapia fue cuestionado por Tigre ante el rumor de que la final de la Primera Nacional contra Barracas Central se juegue a puertas cerradas. Ezequiel Meleraña, presidente de Tigre.

Por otro lado, Barracas Central, club del presidente de la AFA Claudio Tapia y dirigido por el periodista deportivo Rodolfo De Paoli, sumó otro nuevo escándalo en la tarde de este miércoles (17/11) debido a que el polémico arquero Maximiliano Gagliardo estará entre los titulares con miras a la final de la Primera Nacional de fútbol ante Tigre, luego de no haber sido informado por las autoridades arbitrales.

El guardavallas, de 38 años, quedó habilitado para actuar en el duelo que depositará a un club en la Primera División durante la temporada 2022, después de que el árbitro Pablo Dóvalo no registrara ningún informe por su comportamiento inadecuado en el choque del lunes pasado ante Villa Dálmine (3-1).

En ese encuentro disputado en el Coliseo de la ciudad de Campana, el exjugador de Arsenal fue identificado como autor de gestos obscenos hacia los plateístas del “Violeta”, luego de que su compañero Enzo Ybáñez convirtiera el tercer gol que definió el pleito.

https://twitter.com/SoloAscenso/status/1460380841993928706 REPUDIABLE GESTO DE GAGLIARDO



El arquero de #BarracasCentral tuvo un gesto desmedido y repudiable contra los hinchas de #VillaDalmine cuando el Guapo marcó el tercer gol. Gagliardo ya estaba amonestado, el árbitro Pablo Dóvalo le perdonó la vida y el arquero podrá jugar la final pic.twitter.com/k2qyin9dA9 — Solo Ascenso (@SoloAscenso) November 15, 2021

El arquero ya tenía tarjeta amarilla y una amonestación más lo hubiera sacado del partido. El Tribunal de Disciplina de AFA no lo citó de oficio tampoco y así Gagliardo está autorizado para actuar.

La sucia campaña del Barracas de "Chiqui" Tapia y Rodolfo de Paoli para ascender a Primera División, convocó a la unanimidad entre la gente y su rechazo al club “Guapo”.

A tal punto de desconfianza llegó Barracas, que una casa de apuestas no aceptó dinero por el partido ante Villa Dálmine este último lunes 15/11.

“Estimado, las apuestas al evento, fueron reembolsadas a todos los jugadores ya que el proveedor indica que el partido era un partido arreglado y se conocía el resultado de antemano”, señalaron desde una de las empresas de apuestas.

La ultima “avivada” de Tapia fue con el polémico sorteo de árbitros, en el cual “salió elegido” Pablo Dóvalo en una jugada bastante extraña.

https://twitter.com/LAF_Mundial/status/1458211889239011328 OTRO ESCÁNDALO EN @afa @LigaAFA

EL ÁRBITRO DE BARRACAS: A DEDO



Tras no televisar casi nunca a #BarracasCentral y las polémicas por los penales que le regalan, el @tapiachiqui ,tras un "sorteo" muy raro, puso a Dóvalo: el referí que más lo dirigió y con el que nunca perdió pic.twitter.com/Hw7xLkOIrW — Liga Argentina de Futbol (@LAF_Mundial) November 9, 2021

https://twitter.com/Primeranaciona/status/1458173384445992962 [ #PrimeraNacional ]



El sorteo de árbitros...



Según el orden que nombra Federico Beligoy:

Bolilla 16: Possi, Yamil.

Bolilla 3: Dovalo, Pablo.



Sale bolilla 16.. dirige Pablo Dovalo a #BarracasCentral. ¿Es sorteo o ya están impuestos antes? pic.twitter.com/BaZ42nZEDa — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 9, 2021

Caruso Lombardi cruzó a Tapia

El ex entrenador y actual director deportivo del Deportivo Español de la Primera C, salió al choque contra el presidente de AFA y ex Barracas Central, por el manejo de los árbitros.

“Tapia maneja los árbitros, el Tribunal de Disciplina y goza de la complicidad de los dirigentes. Pero a Tigre no lo podrá perjudicar porque si no Massa le va a caer con la IGJ en la causa que lo investiga”.

“Tapia no quería la final contra Tigre, la quería contra Almirante donde está su amigo Levy. Ahora si Massa se da cuenta que hacen algo para perjudicar a Tigre, la IGJ va a actuar en la causa contra Tapia”, tiró Caruso Lombardi.

https://twitter.com/LombaCaruso/status/1460689440741888002 Queridos simpatizantes del futbol TAPIA quiere jugar en arsenal a puertas cerradas , sería vergonzoso para todo el país , creo que la gente de TIGRE no tiene la culpa de este bochorno y sin motivo , alguien tiene que actuar, a mover cielo y tierra contra esta mugre. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) November 16, 2021

Caruso agregó:

“Tapia maneja los árbitros con Beligoy y también el Tribunal de Disciplina. Hacen sorteos que son vergonzosos: todos lo vieron, sortean la bolilla 16 y lo ponen a Dóvalo, un árbitro con el que de 15 puntos sacaron 13. Y como es un buen árbitro, con pulso, sabe manejar la situación para no quedar expuesto”, según Perfil.

“Me tuve que ir de Belgrano por culpa de Tapia: me suspendía, me echaban jugadores, me cortaban la luz y el agua en el vestuario. Hasta me metieron barras en el vestuario. Había 62 cámaras pero nadie lo vio. Hay una mugre total en el fútbol argentino”.

El ex entrenador siguió su habitual línea y, sin pelos en la lengua, se acordó de Rodolfo de Paoli.

“¿Es entrenador él? Yo lo que creo es que no se da cuenta que le hace muy mal al fútbol argentino y sus colegas no dicen nada para no quedar mal con él. Pero nos está tomando de idiotas a todos los técnicos y a toda la gente que mira los partidos. Es alarmante lo que han hecho para ayudar a Barracas, para que se mantenga ahí arriba”.

El entrenador también prendió el ventilador y disparó contra dos personas: Christian Bragarnik y Ricardo Caruso Lombardi.

El empresario, que estuvo vinculado con Godoy Cruz y actualmente con Ferro (otro que pelea por un ascenso) como asesor deportivo es acusado por De Paoli por “patrocinar” los sueldos de los jugadores del equipo de Caballito: “Me hacen notas ahora para saber si soy parte de la mafia. ¿Qué mafia? ¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios de Ferro? Me parece que hay una situación mediática que forma opinión. Me voy a tomar un café y el mozo me dice ‘cómo roban’. Si con los compilados que arman hasta muestran jugadas de campeonatos pasados... ese es el descargo. Yo no puedo hacer zapping para ver barbaridades que se dicen”.

También “atendió” a Caruso Lombardi, quien criticó sistemáticamente a Barracas Central: “Un tipo impune como Caruso Lombardi, está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos, y como le dijo que no ‘Chiqui’ Tapia, quiere escupir el asado para todos lados. Y gran parte del periodismo mira para el costado”, cerró.

Por lo tanto, Ricardo Caruso Lombardi mantuvo otro duro cruce con el presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui. El ex técnico le recordó al dirigente en la previa del duelo del pasado domingo 07/11 a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter que: “Pobre Ceballos, hace tres partidos atrás ganó Independiente de Mendoza en Barracas y lo apretaron mal sus dirigentes del partido”.

A poco de la definición del ascenso a Primera, que tiene a Barracas como protagonista y favorito hubo reclamos por penales inexistentes a favor de la institución ligada al presidente de la AFA: sus dos hijos integran el club, uno como presidente (Matías Tapia) y el otro como jugador (Iván Tapia). Caruso Lombardi no se quedó atrás y también se metió en la polémica.

Además de señalar al presidente de la AFA, apuntó contra Miadosqui, con quien mantiene una tensa relación. “Miadosqui, presi de San Juan, es socio de Tapia (presidente de AFA), todo cocinado, directo a la final”, escribió, picante.

No es la primera vez que Lombardi se refiere al presidente de San Martín con picantes declaraciones. En diciembre del año pasado el entrenador y dirigente protagonizaron un fuerte cruce de palabras. Caruso, que dirigía en ese entonces a Belgrano, dejó entrever que había un cierto favoritismo por San Martín en la categoría y hasta cargó contra “Chiqui” Tapia, diciendo que “es de San Juan y su familia y afectos están allá”.

Estas declaraciones no cayeron muy bien en Concepción y generaron un fuerte enojo en los dirigentes que, al día siguiente, decidieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Después, tras la desvinculación de Paulo Ferrari del club de Concepción, el nombre de Ricardo Caruso Lombardi apareció en escena junto al de otros DTs. Sin embargo, al ser consultado, negó cualquier posibilidad de arribar a San Juan. “No hubo contactos y menos con ese presidente. Ese presidente ni se me acerca”, declaró tajante.

El plantel de Barracas Central retornó este mismo miércoles (17/11) a los entrenamientos, tras descansar el martes último. El mediocampista Lucas Colitto, suspendido en el cotejo ante Dálmine, está habilitado para intervenir en el encuentro decisivo que se jugaría en cancha de Arsenal, este lunes, a partir de las 21.10.

Tigre le ganó el lunes pasado a San Martín de Tucumán (2-0) y se metió en la final tras ganar la zona A de la Primera Nacional aunque todavía no hay día y hora para la definición. El conjunto de zona Norte es el principal candidato con Pablo Magnín como principal figura del torneo.