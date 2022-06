Mario Pergolini y una fuerte chicana a Juan Román Riquelme

Pergolini utilizó el sponsor para volver a chicanear a Riquelme y compañía, en un tono ácido como él acostumbra hacerlo.

Hay que recordar que Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca en abril del año pasado por su mala relación con integrantes del Consejo de Fútbol, especialmente, con Juan Román Riquelme.

"Noté que yo no podía llevar a cabo esta visión que tenía, de lo que había que hacer en el club. Tarde o temprano se va a hacer, pero yo soy más ejecutivo. Vengo de palos donde mando todo el tiempo, ya habrán leído de mí cómo mando. Y los tiempos de las instituciones, de un lugar tan grande como Boca, a lo mejor no son mis tiempos. Lo que yo quiero en poco tiempo no se puede llevar a cabo. Hay que escuchar la opinión de todos, y por suerte es así. Todos entendemos que momentáneamente tenemos el manejo de los destinos de un club", expresó Pergolini.

Sin embargo, lo que provocó la polémica salida de Pergolini del club azul y oro, fue, principalmente, la apertura de una cuenta en redes sociales relacionada al predio de Boca. Esto fue totalmente a contramano de lo que ingeniaba el dirigente para la comunicación dentro de la institución. Además, fue una clara muestra de lo que Urgente24 hizo mención alguna vez, la cuestión de "los dos Boca". Uno que se ubica geográficamente en Brandsen 805 (La Bombonera), donde el bastón lo maneja Jorge Amor Ameal, y otro, en Ezeiza, donde se encuentra el predio xeneize, gobernado por Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol.

Como no lo pude hacer, no lo pude llevar adelante, o me quedaba a mitad de camino... Sin dudas que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves cómo está armando no es como lo harías vos, que los ves a todos caminando así de forma más como modelos que de otra forma, no es lo que yo pretendo. No quiere decir que esté mal, pero no es lo que haría o como se debería hacer. En ese caso, hay que correrse y dejarlos hacer, lanzó Mario Pergolini, en cuanto al mencionado canal de comunicación paralelo que creó Boca Como no lo pude hacer, no lo pude llevar adelante, o me quedaba a mitad de camino... Sin dudas que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves cómo está armando no es como lo harías vos, que los ves a todos caminando así de forma más como modelos que de otra forma, no es lo que yo pretendo. No quiere decir que esté mal, pero no es lo que haría o como se debería hacer. En ese caso, hay que correrse y dejarlos hacer, lanzó Mario Pergolini, en cuanto al mencionado canal de comunicación paralelo que creó Boca

image.png Mario Pergolini le volvió a pegar a la dirigencia de Riquelme. (Foto: Captura @mpergoliniok).

Por otra parte, pero en la misma red social, el presentador de radio y televisión despidió a Cristian Pavón y a Eduardo 'Toto' Salvio, dos futbolistas que ya no formarán parte del plantel xeneize a partir del próximo viernes (1/7).

"Gracias Pavón. Mucha suerte!", y "Gracias Toto. Buena suerte!", fueron los mensajes de Mario Pergolini para los jugadores de 26 y 31 años respectivamente. Todo en un tono chicanero y bromista para con la dirigencia de Boca Juniors, o al menos eso pareciera.

"Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso"

Dos meses atrás, Mario Pergolini liquidó a Juan Román Riquelme por unas extravagantes maquinas que adquirió Boca Juniors para su predio en Ezeiza. Los artefactos tenpian el objetivo de que los futbolistas juveniles estén "preparados" para cuando llegue su gran momento de saltar el campo de La Bombonera. Por eso, el club instaló un moderno sistema que replica, en las canchas del predio de Ezeiza, el latido que se produce en el estadio "cada vez que todos sus hinchas alientan a la vez".

image.png

Pero quien fue vicepresidente del xeneize hace no mucho tiempo, salió en Radio Vorterix y criticó la adquisición de los artilugios.

"Armaron este documental que es una mentira, es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que la verdad que si hace esto con los clientes saldría corriendo Leo Burnett", dijo Mario Pergolini, en referencia a la agencia de publicidad que armó el spot publicitario en Boca.

Y agregó: "El tipo es de River, no puede hacer algo para Boca.. No se entiende. Es complicado que hagan esto, por qué no hacemos algo mejor. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca... Parece un comercial de Quilmes para el Mundial de 1982".

image.png Mario Pergolini había cruzado a Riquelme por las máquinas instaladas en el predio de Boca.

Más contenido en Urgente24:

¿Telefe abusa de su éxito? El Trece se relame y aprovecha

Desplome en Estados Unidos: C5N, TN y LN deberían tomar nota

Alerta amarillo, lluvias y nieve: Cómo estará el clima de la semana

Nueva low cost ofrece pasajes al exterior a mitad de precio

Cómo rastrear un celular con el numero