Leyendeker fue castigado por 8 fechas por romper a Zeballos

“Hace 5 días pregunté qué motivo podía tener un central para pegar una patada de roja a los 5 minutos de partido. Sobre todo en una jugada confusa, sobre el lateral, con el delantero ya marcado. Me trataron de loco. Parece que la justicia se hizo la misma pregunta, dando a entender que ya habría comenzado una investigación por la lesión del 'Changuito' Zeballos”.

https://twitter.com/pablocarrozza/status/1557796761510547456 ¿A nadie le llama la atención una patada criminal, totalmente fuera de contexto a los 5 minutos de un partido en el que no había pasado nada? El 2 en posición del 4, va a buscar a Zeballos, quien ya estaba marcado. No había motivo para pegar una patada de tarjeta roja. Raro, ¿no? — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 11, 2022

En esa línea, el futbolista del conjunto de Carlos Casares negó las acusaciones en una entrevista con Diario Marca: “Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?”. Asimismo, agregó: “En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta”.

LEYENDEKERSANCIONADOOCHOFECHASFOTO3.jpg Milton Leyendeker, zaguero central de Agropecuario, fue suspendido por ocho fechas luego de fracturar al delantero de Boca Exequiel Zeballos.

Ante el avance de esta marea de suspicacias, quien también se refirió al tema estando al aire fue Juan Manuel “El Rifle” Varela, en LN+. El corresponsal sostuvo:

“Se empieza a sospechar sobre el tema de las apuestas. Hay que hacer memoria. ¿Se acuerdan lo de El Provenir que nosotros hablábamos? En el ascenso hay muchas veces suspicacias con ese tema porque se puede apostar absolutamente de todo y la investigación de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y más que nada la Policía Federal, es averiguar si había una apuesta de 30 a 1 para una expulsión antes de los diez minutos”.

Francisco Olivera, que se encontraba en la mesa junto al “Rifle”, lo miró atónito y declaró: “Sería un escándalo inédito, creo que nunca ha pasado algo así”.

https://twitter.com/Labocatw/status/1559718224949805058 ÚLTIMO MOMENTO| La lesión de #Zeballos estaría ligado con las APUESTAS… Según investiga la @PFAOficial habría una apuesta de 30 a 1 a la situación de que en el partido #Boca vs #Agropecuario existiría un expulsado antes de los 10’ PT. pic.twitter.com/NLSBxkwFfN — Boca Info (@Labocatw) August 17, 2022

Leyendeker fue expulsado a los siete minutos del partido entre Agropecuario y Boca por una fuerte entrada contra el “Changuito” Zeballos que le provocó una fractura de tibia con compromiso ligamentario en el tobillo derecho, por la que debió ser operado y no verá acción hasta el año próximo.

La Fiscalía PC y F Nro. 35 Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, inició una investigación de oficio en relación con lo ocurrido el 11 de agosto pasado en Salta, donde Boca se impuso por 1 a 0 jugando 83 minutos con un hombre más justamente por la expulsión de Leyendeker y así terminó clasificándose a los cuartos de final de la Copa Argentina.

LEYENDEKERSANCIONADOOCHOFECHASFOTO5.jpg Milton Leyendeker, zaguero central de Agropecuario, fue suspendido por ocho fechas luego de fracturar al delantero de Boca Exequiel Zeballos.

La investigación apunta a esclarecer si existían apuestas para que un jugador de Agropecuario fuera expulsado antes de los 10 minutos del partido disputado en el estadio Padre Martearena.

La CRIMINAL PATADA A CHANGUITO ZEBALLOS ► AGROPECUARIO VS BOCA - COPA ARGENTINA 2022

Más contenido en Urgente24:

Dólar Sale: Cómo comprar más barato fuera de los bancos

El té que reduce azúcar alta y se toma después de la comida

CFK "se olvidó" del cuñado de Luciani y evidente fake de C5N

Roberto García Moritán denunciado por lesiones y amenazas

Alberto Fernández: "Nisman se mató, espero que Luciani no"